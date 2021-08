Wie Ehrenamtliche Trennungskinder unterstützen können

Plus Eltern, die im Scheidungskrieg stecken. Kinder, die Papa öfter sehen wollen. Beratungsstellen im Kreis Neu-Ulm helfen beim Umgang - und suchen selbst Helfer.

Der sechsjährige Marcel wartet sehnlichst auf seinen Papa. Weil sich seine Eltern einen regelrechten Scheidungskrieg geliefert hatten, war der Umgang mit dem Vater unmöglich geworden. Dass der Junge ihn nun, nach einem Jahr, wieder sehen kann, ist der Möglichkeit des Betreuten Umgangs zu verdanken. Diese Form der Familienhilfe wird seit nunmehr elf Jahren an den psychologischen Beratungsstellen der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg (KJF) in Neu-Ulm und Illertissen angeboten. Fälle wie den von Marcel gibt es viele. Die Resonanz ist äußerst positiv, berichtet Rainer Kehm, der Leiter der Beratungsstellen.