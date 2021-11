Wie die Pfuhler Seejockel das Brauchtum trotz Corona am Leben hielten

Plus Es waren fast zwei sehr schwierige Jahre, trotzdem gab es bei den Pfuhler Seejockeln Lichtblicke. Wie die Faschingsgesellschaft die neue Saison plant.

Seit Jahren lenkt Dirk Rothfuchs erfolgreich das Narrenschiff der "Gesellschaft der Pfuhler Seejockel – Verein zur Pflege und Förderung schwäbischen Brauchtums". Doch die vergangenen fast zwei Jahre waren die schwierigsten dieser Zeit. Denn auch die Gesellschaft musste der Pandemie Tribut zollen. Das erfuhren die Mitglieder während der jüngsten Jahreshauptversammlung (2020 fiel sie aus) im Historischen Museumsstadel vom wiedergewählten Vorsitzenden. Er dankte allen, die durch die Vielfalt von Aktionen während der Pandemie dafür sorgten, dass "unser Vereinsleben nicht zum Erliegen kam".