Wieder Hubschrauber über Ludwigsfeld: Polizei sucht mit Foto nach vermisster Frau

Erneut läuft im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ein Großeinsatz der Polizei. Es ist kein Folgeeinsatz nach dem bewaffneten Einbruch. Eine vermisste Frau wird gesucht.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld läuft seit Freitagmorgen erneut ein größerer Einsatz der Polizei. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich dabei aber um keinen Folgeeinsatz aufgrund des merkwürdigen Einbruchs in der Memminger Straße (wir berichteten). Es werde nach einer vermissten 82-Jährigen gesucht, die aus einem Seniorenheim verschwunden war.

Nähere Angaben zur Person machte die Polizei erst nicht. Am Nachmittag aber wurde eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto der Vermissten eingeleitet.

Mit diesem Foto von Elvira Vorobev hofft die Polizei auf Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten. Foto: Polizei Neu-Ulm

Bei der Frau handelt es sich demnach um Elvira Vorobev. Seit Freitagmorgen gegen 9 Uhr wird die 82-Jährige aus einem Seniorenwohnheim in Ludwigsfeld vermisst. Sie wurde der Polizei mehr als eine Stunde später als vermisst gemeldet. Seither laufen groß angelegte Suchmaßnahmen.

Frau aus Seniorenheim vermisst: So sieht die 82-Jährige aus

Die Vermisste ist aus dem Seniorenheim im Hasenweg abgängig. Von dort kam auch die Meldung an die Polizei. Die gesuchte Frau ist etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur, trägt eine Brille, eine graue, gehäkelte Wintermütze, eine dunkelbraune Jacke und eine dunkle Stoffhose sowie Halbschuhe.

Die Frau ist laut Polizei gut zu Fuß und hat das Seniorenwohnheim auch zu Fuß verlassen. Sie spricht fast ausschließlich russisch und ist unter Umständen orientierungslos.

Mittlerweile sind intensive Suchmaßnahmen eingeleitet worden, an denen mehr als zehn Polizeistreifen, darunter auch mehrere Diensthunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden sind. Zusätzlich befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, die die Suche ebenfalls unterstützen. Flächensuchhunde sollen ebenfalls zum Einsatz kommen.

Wo bisher schon nach der Vermissten aus Ludwigsfeld gesucht wurde

Bislang wurden das Seniorenheim selbst, der Außenbereich des Heims, die Stadtteile Ludwigsfeld, Gerlenhofen und der Bereich in Richtung Stadt Neu-Ulm abgesucht. Zudem informierte die Polizei auch die Verantwortlichen des öffentlichen Personennahverkehrs. Aus der Luft wurden zudem noch die Bahnlinien und die angrenzenden Badeseen überprüft.

Wer die 82-jährige Vermisste gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder der Einsatzzentrale der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen.

Bereits am Donnerstag kreiste über mehrere Stunden ein Hubschrauber über dem Neu-Ulmer Stadtteil. Zwei bislang unbekannte Männer waren gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Memminger Straße eingedrungen. Sie bedrohten zwei Brüder mit einer Schusswaffe und erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie zwei Mobiltelefone. Sie flüchteten. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.