Neu-Ulm

vor 16 Min.

Wird bald mit einem neuen Superblitzer in Neu-Ulm abgezockt?

Mittlerweile gibt es schon einige mobile Blitzer in der Region, wie hier in Illertissen. Nun möchte die Stadt Neu-Ulm ebenfalls einen anschaffen.

Plus Die Stadtverwaltung in Neu-Ulm möchte ein mobiles Tempomessgerät anschaffen, wie es bereits im Süden des Landkreises im Einsatz ist. Das findet nicht jeder Stadtrat gut.

Von Ronald Hinzpeter

Der Landkreissüden hat es vorgemacht: Wer zu schnell durch Orte flitzt, wird dabei geblitzt - zumindest hin und wieder. Vergangenes Jahr haben die Städte und Gemeinden, die in der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) zusammengeschlossen sind, einen Blitzanhänger angeschafft und seither eine Menge Temposünder erwischt. Auch in Ulm steht das nicht sehr auffällige graue Gefährt immer wieder am Straßenrand, sozusagen als mobiles Auge des Gesetzes. Nun will die Stadtverwaltung von Neu-Ulm in Eigenregie ebenfalls ein solches Gerät in Dienst stellen. Das ist zwar ganz schön teuer - aber es könnte schnell Geld in die klamme Kasse fließen lassen. Allerdings sind nicht alle Volksvertreter der Stadt damit einverstanden.

