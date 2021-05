Neu-Ulm

Wo sich Kolbenten, Gänsesäger und schillernde Cayugaenten mitten in Neu-Ulm tummeln

Geschützte Art direkt an der Stadt-Donau: Der Gänsesäger, hier am Neu-Ulmer Ufer fotografiert.

Plus Es sind nur ein paar Schritte von der viel befahrenen Augsburger Straße zum Donauufer. Trotzdem: Wer sich hier im Bereich des "Herbelhölzles" Richtung Offenhausen bewegt, traut seinen Augen kaum.

Von Dagmar Hub

Zahlreiche Wasservögel ruhen und brüten unweit der Straße: Nicht nur Stockenten und Schwäne, auch Reiherenten, Löffelenten, Kolbenenten mit ihren attraktiven roten Schnäbeln, Gänsesäger und sogar schillernde Cayugaenten bevölkern die Grünflächen und das Kies oder nutzen es als Schlaf- und Ruheplatz. Seit 2018 in diesem Uferbereich der Donau - finanziert durch die Leader-Förderung der EU, durch die Stadt Neu-Ulm, durch die Lechwerke und die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm - ein Uferstreifen renaturiert wurde, hat sich die ökologische Aufwertungsmaßnahme neu gewonnener Kiesflächen, in denen Fische laichen und zahllose Kleinstlebewesen Unterschlupf haben, zu einem Stück Natur direkt am Stadtrand entwickelt.