"Wohnen am Illerpark": SWU-Projekt wird mit 3,4 Millionen Euro gefördert

Im neuen Baugebiet "Wohnen am Illerpark" in Neu-Ulm erzeugen die SWU künftig auf innovative Weise Wärme. Dies fördert der Bund mit 3,4 Millionen Euro.

Das Bundesumweltministerium hat der SWU Energie Fördergelder in Höhe von 3,36 Millionen Euro für das Projekt "Urbane regenerative Wärmewende - Wohnen am Illerpark" zugesagt. Dies erfolgte laut SWU aufgrund des hohen Innovationsgrades, dem hohen Anteil an erneuerbaren Energien und der deutlich zu erwartenden CO 2 -Einsparung dieses Projektes.

Auch Wärmepumpen kommen bei der Wärmeversorgung des Wohngebiets Illerpark zum Einsatz. Foto: Daniel Maurer, dpa (Symbolbild)

Die parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Rita Schwarzelühr-Sutter, kommentiert die Förderung: "Die Wärmewende ist ein zentraler Baustein im Klimaschutz." Damit sie gelinge, brauche man innovative Ideen und das Engagement von Kommunen, kommunalen Unternehmen, Eigentümerinnen und Mietern gleichermaßen. "Ich freue mich sehr, dass die SWU Energie GmbH die Fördermöglichkeiten der Nationalen Klimaschutzinitiative genutzt hat, um in eine innovative, regenerative und ressourcenschonende Wärmeversorgung im Illerpark zu investieren."

Neu-Ulmer Projekt als Beitrag zur Klimaverbesserung und Luftreinhaltung

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ergänzt: "Die CO 2 -neutralen Wärmequellen fügen sich wunderbar in das innovative Gesamtversorgungskonzept des Wohngebietes ein und sorgen für effiziente und umweltfreundliche Wärme. Unser Ziel für dieses Gebiet war es, einen beispielhaften Beitrag zur Klimaverbesserung und Luftreinhaltung zu leisten. Das ist hier gelungen."

Durch Nutzung natürlicher Wärmequellen kann laut den Stadtwerken dem Projektziel Rechnung getragen werden, CO 2 -freie, effiziente und ressourcen-schonende Raumwärme bereitzustellen. Um zudem auch hygienisch einwandfreies Brauchwasser anbieten zu können, werde die Warmwasserbereitung über das anliegende Fernwärmenetz ermöglicht.