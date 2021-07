Neu-Ulm

vor 16 Min.

Zeitzeugen erinnern sich: Als in Neu-Ulm ein Teil von Amerika lag

Ein US-Soldat trägt bei einer Zeremonie unbekannten Datums in Neu-Ulm die US-Flagge.

Plus Vor 30 Jahren ist die US-Armee aus Neu-Ulm abgezogen. Ein Amerikaner, der bis heute hier lebt, erinnert sich und spricht über anfangs verbotene Freundschaften.

Von Dagmar Hub

Am 26. Juli 1991 zog das US-Militär aus Neu-Ulm ab. Wie viele Emotionen mit der vierzigjährigen Stationierung von bis zu 9000 amerikanischen Soldaten und ihren Angehörigen verbunden sind und waren, zeigte zum Auftakt einer Erinnerungs-Aktionswoche 30 Jahre nach dem Abzug der Truppen eine Podiumsdiskussion im Wiley Club. Da saßen sich unter anderem zwei gegenüber, die fast den gleichen Familiennamen tragen: Jerry Aman auf der Bühne, Hans-Joachim Amann im Publikum. Sie standen in der Anfangszeit des Fraternisierungsverbots auf zwei verschiedenen Seiten und haben doch jede Menge positive Erinnerungen an jene Besatzungszeit. Das Wort Integration, betonen beide, habe man damals noch gar nicht gekannt. Gelebt aber habe man sie. "Und es war toll!"

