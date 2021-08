Zu betrunken für Alkoholtest: Polizei nimmt Radfahrer mit auf die Dienststelle

In Schlangenlinien ist ein Radfahrer in Neu-Ulm unterwegs. Die Polizei stoppt ihn. Aufgrund seiner Alkoholisierung war ein Alkoholtest nicht möglich.

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend einen Radfahrer gestoppt, der in Schlangenlinien auf der Augsburger Straße in Neu-Ulm unterwegs war. Nach Angaben der Polizei soll er gar zu betrunken gewesen sein, um den angebotenen Atemalkoholtest zu machen.

Demnach unterzog die Streife um 22.55 Uhr den Radfahrer einer Verkehrskontrolle. Der 44-Jährige hatte offensichtlich Gleichgewichtsprobleme und roch auch stark nach Alkohol. Aufgrund der Alkoholisierung war dem Mann der angebotene Atemalkoholtest nicht möglich. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde ihm Blut entnommen.

Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen bestand. Der 44-Jährige konnte den Haftbefehl durch Zahlung von 381 Euro abwenden.

Das Fahrrad des Mannes brachten die Beamten ebenfalls zur Dienststelle, um zu verhindern, dass er weiterfährt. Der 44-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)