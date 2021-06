Neu-Ulm

vor 17 Min.

Zusätzliche Mülltonne für Neu-Ulm abgelehnt

Plus Der Vorstoß, in Neu-Ulm eine Wertstofftonne einzuführen, scheitert. Warum aus der Idee nichts wird und was überhaupt in eine solche Tonne gehört.

Von Sebastian Mayr

Nicht alle Plastikabfälle dürfen im Gelben Sack entsorgt werden, er ist nur für Verpackungsmüll vorgesehen. Eine kaputte Ruhrschüssel beispielsweise landet in Neu-Ulm dagegen wohl in den meisten Fällen im Restmüll. Die FDP-Gruppe im Stadtrat würde das gerne ändern und hat eine Wertstofftonne für das Stadtgebiet beantragt. Darin könnten auch Dinge entsorgt werden, die aus Plastik oder Metall bestehen, aber keine Verpackungen sind. Zum Beispiel eben Rührschüsseln, aber auch Spielzeug, Werkzeug, Pfannen oder Eimer. Doch aus diesem Wunsch wird vorerst nichts. Das liegt am Geld, aber auch an den erwarteten Erfolgsaussichten.

Themen folgen