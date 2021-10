Zwei Verletzte bei Unfall auf der B28

Eine Frau muss auf der B28 zwischen Senden und Neu-Ulm stark bremsen, ein Mann reagiert zu spät. Die Folge: ein Unfall, zwei Verletzte und hoher Schaden.

Auf der B28 zwischen der Anschlussstelle Senden und dem Dreieck Neu-Ulm ist es am Mittwochmorgen nach Polizeiangaben zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Ein Mann und eine Frau kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Eine 20-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm unterwegs und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger nicht rechtzeitig und krachte mit seinem Wagen dem Auto ins Heck. Mit leichteren Verletzungen wurden die beiden Unfallbeteiligten in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Senden war alarmiert worden und half an der Unfallstelle. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 18.000 Euro an. (AZ)