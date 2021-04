Neu-Ulm beteiligt sich am Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger lädt die Neu-Ulmer am Sonntag dazu ein, der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken. Sie wendet sich direkt an die Bürger.

Um an die Opfer der Corona-Pandemie zu erinnern, organisiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) kommenden Sonntag in Berlin eine zentrale Gedenkveranstaltung. Da die Pandemie bis heute tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat, ruft Steinmeier die Städte und Kommunen in der gesamten Bundesrepublik auf, sich am Gedenktag zu beteiligen.

„Die Stadt Neu-Ulm kommt diesem Aufruf selbstverständlich nach. Es wird eine Trauerbeflaggung geben – die Fahnen in der Stadt wehen am Sonntag ganztägig auf Halbmast“, erklärt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) in einer Pressemitteilung.. Zudem wird sich Albsteiger am Sonntag mit einer Videobotschaft direkt an die Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer wenden.

Auch die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Stadt beteiligen sich am Gedenktag. Um 15 Uhr sollen am Sonntag die Glocken im gesamten Stadtgebiet läuten. Albsteiger lädt aller Bürger dazu ein, für die Zeit des Glockenläutens innezuhalten und all derer zu gedenken, die aufgrund des Virus im vergangenen Jahr ihr Leben verloren haben oder den Verlust eines Angehörigen oder nahe stehenden Menschen betrauern. (AZ)

Lesen sie dazu auch: