vor 42 Min.

Neu-Ulm soll Donauklinik kaufen

Allerdings nur bei einem Nuxit

Hinter verschlossenen Türen hat sich der Kreistag am Freitag mit der Frage befasst, was bei einem Nuxit mit der Donauklinik passieren soll. Am Abend wurde eine offizielle Erklärung dazu verbreitet, in der es so gestelzt wie wörtlich heißt: „Nach derzeitigem Stand ist im Falle einer Kreisfreierklärung der Stadt Neu-Ulm dem Modell Veräußerung der Donauklinik durch die Kreisspitalstiftung an die Stadt Neu-Ulm die erste Priorität zu geben.“ Sprich: Die Ex-Kreisstadt müsste das defizitäre Krankenhaus übernehmen und selber betreiben – oder es verkaufen.

Wie berichtet, wurden mehrere Möglichkeiten diskutiert, etwa einen Zweckverband zum Betrieb der Donauklinik zu gründen oder gar eine eigene Betriebsgesellschaft ins Leben zu rufen, die sich um alle drei Standorte kümmern soll. Es hatte sich schon länger abgezeichnet, dass die Mehrheit der Kreisräte den Neu-Ulmern lieber das Haus komplett überlassen würde. So wurde es dann auch am Freitag beschlossen. Allerdings heißt es in der Erklärung auch, dass Stadt und Kreis zusammen mit der Regierung von Schwaben „vertieft prüfen“ sollen, was mit dem Krankenhaus geschehe.

Und noch etwas hat der Kreistag beschlossen: Landkreisliegenschaften und „sonstige Vermögenswerte“ sollen bei einem Nuxit nicht automatisch an die Stadt übergehen, sie solle dafür eine „angemessene“ Entschädigung zahlen.

Gegen solcherlei Festlegungen hatte sich in der Kreistagssitzung Marita Kaiser von den Freien Wählern vehement gewehrt. Sie vertrat die Auffassung, so etwas könnte die falsche Signalwirkung ausstrahlen, nämlich, dass der Auskreisung damit der Weg geebnet werde und der Landtag sich dann leichter für einen Nuxit entscheide. Dass der Kreis nun verstärkt überlegt, wie manche Aspekte einer Trennung – wie etwa der Betrieb der Krankenhäuser – zu handhaben wären, hat einen konkreten Hintergrund: Die Regierung von Schwaben verlangt von den Neu-Ulmern „abschlussreife Übereinkünfte mit dem Kreis“ für den Fall eines Nuxits. Deshalb müssen sich die diversen Gremien des Kreistags damit befassen, wie es mit den Kliniken weitergeht, wie die Grundstücksfragen zu regeln sind, was mit dem gemeinsamen Jobcenter geschieht und so weiter. Kaiser argumentiert: Neu-Ulm müsse sich damit beschäftigen, „der Kreis muss gar nichts“. Damit konnte sie sich aber nicht durchsetzen. „Martialisch“ fanden manche ein Argument von Jürgen Bischof (FW). Er sagte, er sei nicht bereit, mit jemandem zu verhandeln, der ihm ein gesundes Bein abschneiden wolle, „wo er das Messer ansetzen kann“. (hip)

