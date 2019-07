vor 51 Min.

"Neu-Ulm spielt plus": Stadt ist zum Jubiläum besonders verspielt

"Neu-Ulm spielt" erfreute sich schon in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit.

Beim Aktionstag "Neu-Ulm spielt plus" am Samstag, 6. Juli, gibt es mehr als 80 Stationen, eine neue Veranstaltungsfläche – und ein großes Gewinnspiel.

Neu-Ulm Die Stadt Neu-Ulm veranstaltet anlässlich ihres Stadtjubiläums in diesem Jahr eine XXL-Ausgabe ihres bekannten Spiele-Aktionstags. „Neu-Ulm spielt plus“ heißt es am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 18 Uhr in der gesamten Neu-Ulmer Innenstadt sowie – als zusätzliche Spielfläche zum Stadtjubiläum – dem Glacis-Ost.

Gespielt wird also auf insgesamt sechs Plätzen und Orten: Petrusplatz, Johannesplatz, Rathausplatz, Heiner-Metzger-Platz, Ludwigstraße und Glacis-Ost. Darüber hinaus auch in der Glacis-Galerie. Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder Vereine, Institutionen, Neu-Ulmer Geschäfte, Parteien sowie Handel- und Gewerbetreibende.

Das ist bei "Neu-Ulm spielt plus" am Samstag geboten

Mehr als 80 Spielstationen wird es geben und von Geschicklichkeitsspielen über kniffelige Quiz- und Sportspiele bis hin zu klassischen Brettspielen – die Auswahl der Spielmöglichkeiten ist groß. Das Angebot im Glacis-Ost ist neu: Der New Golf Club präsentiert sich hier beispielsweise mit Chippen und Putten, die Stadt Nürnberg ist mit einem mobilen Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne dabei, die Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm bietet eine Farbschleuder und Brandmalerei für Kinder, besondere Spiele können ausprobiert werden, beim Disc Golf Club Albuch kann man Golf mit Frisbeescheiben testen, das Jugendhaus Vorfeld baut eine Torwand auf und lässt Trikots bemalen.

Auch für die kleinen Besucher ist viel geboten: So können sie beispielsweise ein Polizeiauto auf dem Rathausplatz bemalen, die Rollenrutsche hinuntersausen, in der Hüpfburg toben oder an Mal- und Bastelstationen kreativ werden.

"Neu-Ulm spielt plus": So machen Sie beim Gewinnspiel mit

Gespielt werden kann von 11 bis 18 Uhr. Junge Wochenmarktbesucher können zudem beim Markt der Zwerge von 9 bis 12 Uhr auf dem Petrusplatz spielerisch den Neu-Ulmer Wochenmarkt kennenlernen.

Zum Stadtjubiläum wartet auf alle Gäste und Teilnehmer ein Gewinnspiel: Auf den sechs Spielflächen werden an jeder Spielstation und an den Infoständen Teilnahmekarten ausgegeben. Für jede absolvierte Spielstation gibt es Punkte. Wer an drei Spielflächen je einen Klebepunkt gesammelt hat, darf ein „Expresslos“ ziehen. Wer an allen sechs Spielflächen mitmacht, kann ein „Premiumlos“ ziehen. Die Lostrommel steht im Glacis-Ost neben der Caponniere 4. Rund 1000 Preise werden ausgelost. Das Gewinnspiel läuft, solange der Vorrat reicht.

Neu-Ulmer Innenstadt wird teilweise gesperrt

Aufgrund von „Neu-Ulm spielt“ werden Teile der Innenstadt von 7 bis etwa 20 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt, Umleitungen werden eingerichtet. Auch beim Busverkehr gibt es Änderungen. (az)

