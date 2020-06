vor 5 Min.

Neu-Ulm spielt wieder, diesmal aber digital

Aktionstag findet kontaktlos statt

Der beliebte Spieleaktionstag „ Neu-Ulm spielt“ wäre in diesem Jahr bereits in die sechste Runde gegangen. Da die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden kann, hat sich die Stadt Neu-Ulm eine kontaktlose Alternative einfallen lassen. Am Samstag, 20. Juni, darf wieder gespielt werden – nur etwas anders als sonst. Denn in diesem Jahr geht die Veranstaltung in den digitalen Raum. Rund 15 Vereine, Institutionen und Einrichtungen aus Neu-Ulm bieten online kniffelige Quiz-, aktive Sportspiele, Kreatives und weitere Aktionen zum Mitmachen an. Zu sehen und zu erleben gibt es die Beiträge zu „Neu-Ulm spielt digital“ auf dem Facebook- und Instagram-Kanal der Stadt Neu-Ulm.

Mit dabei sind unter anderem die Ulmer Basketballer mit einem Mitmachvideo. Das Stadtarchiv Neu-Ulm stellt knifflige Fragen über die Stadt Neu-Ulm, der Verein FKV Dance zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Tanzchoreografie und die Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz lädt online um 10, 13 und 15 Uhr zum Gruppenspiel „Werwolf“ ein.

Der Aktionstag „Neu-Ulm spielt“ wurde im Jahr 2015 zum ersten Mal von der Stadtverwaltung initiiert und organisiert und ist seither ein großer Erfolg. „Die Besucher und Teilnehmer waren in den vergangenen Jahren begeistert von den verspielten Aktionen in Neu-Ulm. Deshalb freuen wir uns, dass wir den Spieleaktionstag in diesem Jahr nicht komplett absagen müssen, sondern online ein paar Spiele zum Mitmachen anbieten können“, so Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, die selbst mit einem Beitrag dabei sein wird. (az)

