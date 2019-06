vor 26 Min.

Neu-Ulm sucht Filme für Festival

Beiträge müssen 150 Sekunden kurz sein

Für ihr Kurzfilmfestival „150 Sekunden Neu-Ulm“, das am Samstag, 3. August, um 21 Uhr im dann dunklen Glacis-Park stattfinden soll, sucht die Stadt Neu-Ulm weiterhin Teilnehmer. Mitmachen kann jeder: egal ob Privatperson oder Gruppe, Laie oder Profi. Wichtig ist nur, dass die Filme exakt 150 Sekunden lang sind und sich mit der Stadt Neu-Ulm, ihren Bürgern, dem Stadtjubiläum oder dem Jubiläumsmotto „Wir leben neu!“ beschäftigen. Eine Fachjury wählt aus den eingereichten Werken die besten Filme aus. Im Glacis kommen dann die Preisträger-Filme sowie weitere ausgewählte Kurzfilme auf die große Leinwand. Zusätzlich wird es auch Diskussionen mit den Filmemachern und Musik geben.

Zwei Wettbewerbskategorien sind ausgeschrieben: Beim Wettbewerb für Erwachsene gibt es drei Geldpreise in Höhe von insgesamt 1500 Euro. Beim Wettbewerb für Kinder und Jugendliche gibt es drei Sachpreise zu gewinnen, unter anderem einen Filmkurs im Wert von 500 Euro bei „E.tage Medienbildung“. Wichtig ist, dass die Filme in HD-Qualität (Videoauflösung von 1920 mal 1080 Pixel, Seitenverhältnis 16:9) eingereicht werden, damit der Film auch auf der großen Leinwand gezeigt werden kann.

Das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen gibt es auf wir-leben-neu.de/filmfestival. Einsendeschluss ist der 23. Juni. Interessenten können sich bei Fragen an das Organisationsteam wenden, unter Telefon 0731/7050-1030 oder per E-Mail an kurzfilmfestival@neu-ulm.de. (az)

