vor 34 Min.

Neu-Ulm weitet Tempolimit aus

Nächster Schritt im Kampf gegen den Lärm: Künftig müssen Autofahrer nachts auch in anderen Bereichen langsamer fahren

Künftig soll auch in der östlichen Bahnhofstraße zwischen Reuttier Straße und Kantstraße nachts Tempo 30 gelten. Das ist Teil des Lärmaktionsplans für das Stadtgebiet Neu-Ulm, dessen dritte Stufe der Planungs- und Umweltausschuss jetzt beschlossen hat.

Bislang ist die Geschwindigkeit in der Bahnhofstraße bereits zwischen Reuttier Straße und Hermann-Köhl-Straße von 22 bis 6 Uhr auf 30 Stundenkilometer reduziert. Gleiches gilt für den Abschnitt Marienstraße/Augsburger Straße bis zum Augsburger-Tor-Platz und für die Schützenstraße/Hermann-Köhl-Straße zwischen Flößerweg und Bahnhofstraße. Auch die Reuttier Straße sei erheblich betroffen von Lärm, sagte Stadtbaudirektor Markus Krämer. Zu einem Tempolimit dort habe die Regierung von Schwaben aber aus verkehrlichen Gründen eine negative Stellungnahme abgegeben.

Hans-Georg Maier ( CSU) merkte an, dass durch die unterschiedlichen Geschwindigkeitsreduzierungen ein „Flickenteppich“ in der Stadt entstehen könnte: „Das macht’s für die Verkehrsteilnehmer nicht einfacher.“ Er warf außerdem die Frage auf, ob die Lärmbelästigung nicht vor allem durch bestimmte Verkehrsteilnehmer verursacht werde, die mit aufgemotzten Autos durch die Stadt fahren. Er regte an, verstärkt Schwerpunktkontrollen durchzuführen, vor allem an den Lärm-Hotspots. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) verwies darauf, dass die Verwaltung in dieser Sache in engem Kontakt mit der Polizei stehe. Der „Flickenteppich“ solle mit einem städtebaulichen Verkehrskonzept zusammengeführt werden.

„Wir sehen einen ganz erheblichen Handlungsbedarf“, sagte Walter Zerb (Grüne). Seiner Fraktion geht das nächtliche Tempolimit nicht weit genug. Günter Gillich (FDP) verwies darauf, dass die Liberalen bereits in der Vergangenheit dafür plädiert hätten, die ganze Innenstadt zur Tempo-30-Zone zu machen.

Lärmschwerpunkte in Neu-Ulm sind entlang der Schützenstraße/Hermann-Köhl-Straße sowie der Brückenstraße/Reuttier Straße/Bahnhofstraße. Dazu kommen noch einzelne Gebäude entlang der Memminger Straße, Augsburger Straße und Reuttier Straße. Neben Tempolimits sollen mittel- bis langfristig auch bauliche Maßnahmen sowie die Förderung des Radverkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs zur Lärmminderung in der Stadt beitragen. (mru)

