vor 35 Min.

Neu-Ulm wird zur bunten Spielewelt

Zum Stadtjubiläum gab es „Neu-Ulm spielt“ am Samstag in einer XXL-Ausgabe mit vielen Angeboten in der Innenstadt sowie im Glacis. Kevin und Laurens probierten in der Ludwigstraße das Strategiespiel Kamisado aus.

Ob am Brett oder am Polizeiauto: Die XXL-Ausgabe von „Neu-Ulm spielt“ ist vor allem für Kinder und Jugendliche ein großes Vergnügen. Außerhalb der Innenstadt ist weniger los.

Von Dagmar Hub

Doch, es gibt etwas, was für Kinder noch lustiger und spannender ist als in echten (alten) Polizeihemden ein Polizeiauto anmalen zu dürfen: Genau dieses knallbunt bemalte ehemalige Dienstfahrzeug mit einer Spritze der Feuerwehr wieder sauberspritzen zu dürfen, bis die Farbe in großen Wasserlachen am Straßenrand zusammenläuft und das ursprüngliche Grün-Weiß unter den selbst aufgetragenen Farbschichten wieder zum Vorschein kommt. Mehrere Male fuhren zwei Polizistinnen den Kindermagnet der Polizei quietschfröhlich bemalt vom Rathausplatz zur Ludwigstraße, wo das Spritzspektakel seinen Lauf nehmen konnte. Vorher reinigte Sandrina Leder von der Polizei Neu-Ulm, die auch die als Malerkittel benutzten alten Polizeihemden für die Kinder wäscht, natürlich jedes Mal zum Vergnügen der jungen Besucher die bunt bekleckste Frontscheibe und die Seitenspiegel des alten Polizeifahrzeuges. „Das ginge ja gar nicht, dass ausgerechnet wir die Verkehrsregeln nicht einhalten“, sagte sie schmunzelnd.

Sieben Stunden lang Spiel und Spaß in der Neu-Ulmer Innenstadt

Die fünfte Ausgabe von „Neu-Ulm spielt“ gab es zum Stadtjubiläum in XXL-Ausgabe, und während der sieben Stunden Spaß und Spiel am Samstag in der Neu-Ulmer Innenstadt, für die selbst Buslinien umgeleitet wurden, hielt der Himmel die Wolken noch zurück – obwohl es am Nachmittag zunehmend bedeckter wurde, doch immerhin warm blieb.

Von der Eisenbahn über Lego bis zu den Robotern des Suttner-Gymnasiums

Mehr als 80 Einrichtungen, Geschäfte, Vereine und andere Engagierte präsentierten unzählige Spielideen, die vor allem von Kindern, aber gern auch von Erwachsenen angenommen wurden. Wieder einmal mit einer großen Garteneisenbahn spielen bei den Modellbahnfreunden aus Senden, Lego bauen mit den Ulmer Klötzlebauern, sich bei den Robotern des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums einen Anstecker machen lassen mit dem eigenen Konterfei samt Roboter Eddi, oder die eigenen Fähigkeiten im Eishockey testen: Das Angebot war riesig und wurde sehr gern angenommen. Vor allem das Bouldern an Spielgeräten, die den Kletterer wieder nach unten befördern, wenn er sich nicht permanent nach oben arbeitet, kam bei größeren Kindern gut an.

Blinddarm-Operation an einem Papp-Patienten

Das Theater „Luftschloss“ hatte eine Station aufgebaut, bei der man Komplimente für Unbekannte auf Zettel schreiben und verteilen konnte, und an den Fühl-Boxen von Rewe amüsierten sich die erwachsenen Betreuerinnen, weil manch ein kleines Kind den Apfel in der dunklen Box nicht nur zum Tasten nutzen, sondern gleich zum Essen aus der Kiste holen wollte. Heinz Zopf vom Neu-Ulmer Friseurmuseum rasierte mit scharfem Messer den „Bart“ von Luftballons. Am Stand des Neu-Ulmer Roten Kreuzes konnten Kinder an einem Papp-Patienten Blinddarm- und Hüftoperation garantiert schmerzfrei ausführen und bei der Feuerwehr testen, ob sie sich zum Super- oder Oberspritzer oder nur zum banalen Spritzer eignen.

Kevin und Laurens ließen sich von einer Mitarbeiterin eines Ulmer Geschenke- und Schreibwarengeschäftes das Spiel „Kamisado“ erklären, dessen Regeln eigentlich so einfach klingen, das aber ziemlich viel vorausschauendes Denken braucht. Auf dem überdimensionierten Spielbrett in der Ludwigstraße zogen die beiden Jungs die Drachentürme begeistert gegeneinander ins schachbrettartige Feld.

Das Glacis muss sich als Stätte für "Neu-Ulm spielt" erst noch etablieren

Während an den bekannten Stellen in der an diesem Tag für den Verkehr gesperrten Neu-Ulmer Innenstadt – dem Petrusplatz, dem Johannesplatz, dem Rathausplatz, dem Heiner-Metzger-Platz und der Ludwigstraße – viel los war, zog es deutlich weniger Besucher in die Erweiterung des Spieletages ins östliche Glacis, wo einerseits sportliche Aktivitäten wie Golf und Krocket, andererseits künstlerische Betätigungen ausprobiert werden konnten. Dass sich der Spieletag auch von der Stadt aus betrachtet hinter der Glacis-Galerie fortsetzen kann, muss sich vermutlich erst noch etablieren.