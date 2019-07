vor 10 Min.

Neu-Ulm zeigt Kurzfilme im Glacis-Park

Jeweils 150 Sekunden zum Stadtjubiläum

Premiere unter freiem Himmel: Die Stadt Neu-Ulm lädt am Samstag, 3. August, zum ersten Neu-Ulmer Kurzfilmfestival in den Stadtpark Glacis ein. Auf der Veranstaltungsbühne werden Filme präsentiert, die eigens für das Stadtjubiläum entstanden sind. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Egal ob nun Privatperson oder Gruppe, Laie oder Profi. Jeder, der Spaß und Lust am Filmen hat, konnte mitmachen und einen Film für das Neu-Ulmer Kurzfilmfestival „150 Jahre – 150 Sekunden“ einreichen. Gesucht waren Filme in den Kategorien „Erwachsene“ und „Kinder“ mit einer Länge von exakt 150 Sekunden, die sich mit der Stadt Neu-Ulm, ihren Bürgern, dem Stadtjubiläum oder dem Jubiläumsmotto „Wir leben neu!“ beschäftigen.

Insgesamt 26 Filme wurden eingereicht. Die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung waren vom Rücklauf und der Teilnahme begeistert. „Das ist eine durchaus beachtliche Anzahl gemessen an der Tatsache, dass dieses Festival eine Premiere ist“, freut sich Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Die Entscheidung, welche Filme im Glacis gezeigt werden und am Ende womöglich einen der Preise gewinnen, hat eine Fachjury unter dem Vorsitz der Filmemacherin Anna Mönnich getroffen. Die Jury hat insgesamt 19 Filme ausgewählt, die beim Kurzfilmfestival auf der großen Leinwand laufen. In der Kategorie „Kinder“ werden drei Filme gezeigt und prämiert. Als Hauptpreis winkt ein Filmkurs. In der Kategorie „Erwachsene“ hat sich die Jury zur Ausstrahlung von insgesamt 16 Filmen entschieden. Drei von ihnen werden am Ende des Festivals prämiert. Auf die Gewinner warten Geldpreise im Wert von insgesamt 1500 Euro.

Musikalisch umrahmt wird das Festival von der Band Songlotterie aus Ulm, die spontan 150-Sekunden-Lieder intonierte. Die Musiker aus Ulm werden das Kurzfilmfestival musikalisch umrahmen. Natürlich mit 150-Sekunden-Liedern. Das Besondere hierbei: Den Titel der Lieder bestimmt das Publikum.

Kostenlose Tickets für die gut zwei Stunden lange Veranstaltung gibt es im Neu-Ulmer Bürgerbüro am Petrusplatz sowie in der Zentrale des Rathauses (Augsburger Straße 15). Am Veranstaltungstag wird es darüber hinaus auch Tickets an der Abendkasse direkt im Glacis geben. Bei schlechtem Wetter findet das Festival im großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses statt. Die Stadt Neu-Ulm schaltet am Veranstaltungstag ein Wettertelefon: Dieses ist unter 0731/7050-2121 zu erreichen. (az)

