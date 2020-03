vor 48 Min.

Neu-Ulmer Bahnhofsuhren ticken wieder richtig

Wieder mit richtiger Zeit: die Uhr am Bahnhof.

Monatelang haben sie die falsche oder gar keine Zeit angezeigt, jetzt funktionieren die Bahnhofsuhr und die Uhr an der Glacis-Galerie wieder. Mit einer Einschränkung.

Manche Dinge brauchen eben ein bisschen Zeit. Das trifft auch auf zwei städtische Uhren am Bahnhof zu. Bei der einen fehlten die Zeiger, die andere war auf Dauer-Sommerzeit eingestellt. Jetzt wurden die beiden Chronometer kurz hintereinander repariert.

Alte Bahnhofsuhr von 1957 hängt jetzt an der Fassade der Glacis-Galerie

An der Fassade der Glacis-Galerie hängt die historische Bahnhofsuhr , die vor der Bahntieferlegung (NU 21) das alte Empfangsgebäude zierte. Es handelt sich um eine Leihgabe der städtischen Sammlungen. In jüngster Zeit war die im Jahr 1957 gefertigte Uhr allerdings nicht sehr hilfreich für Kunden des Einkaufszentrums oder Passanten, die wissen wollten, wie spät es ist. Denn sie zeigte gar keine Uhrzeit mehr an. Das Hauptwerk musste repariert und gewartet werden. Im Zuge dieser Arbeiten wurden die Zeiger abmontiert und eingelagert. Das war vor mehr als einem Jahr.

Die Reparatur hat eine Fachfirma in der Zwischenzeit längst erledigt. Doch zwischen der Betreiberfirma der Glacis-Galerie und der Stadt Neu-Ulm musste ein neuer Überlassungsvertrag ausgehandelt werden. Auch das ist nun getan, und seit Montag sind die Zeiger wieder dran. Ein Uhrenvergleich unseres Fotografen ergab allerdings, dass die Uhr an der Wand vier Minuten nachgeht. Vielleicht muss die Stadt hier noch nachbessern.

Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof zeigt monatelang Sommerzeit

Die zweite Bahnhofsuhr , die zuletzt für Verdruss sorgte, steht ein paar Meter weiter neben dem Stadtplan auf dem Bahnhofsplatz. Sie zeigte immer noch Sommerzeit, obwohl die Uhren bereits Ende Oktober umgestellt wurden. Weil sich auf die Schnelle ein Ersatzteil nicht auftreiben ließ, wurde die Uhr kurzerhand mit einer orangefarbenen Plane verhüllt. Inzwischen wurde das fehlende Teil geliefert und eingebaut. Seit Dienstag geht die Uhr wieder – wurde auch Zeit.

