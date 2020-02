vor 48 Min.

Neu-Ulmer Drogen-Bande vor Gericht

Sechs Männer sollen mit Rauschgift gehandelt haben

Von Karl Pagany

Seit Mittwoch läuft vor der Großen Strafkammer des Memminger Landgerichts ein Prozess gegen sechs Männer. Ihnen wird bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, beziehungsweise Beihilfe dazu. Außerdem sollen die Männer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung und Verstöße gegen das Waffengesetz begangen haben.

Dass es sich um eine ungewöhnliche Verhandlung handelt, zeigte sich schon bei der Kontrolle im Eingangsbereich des Landgerichts. Rund ein Dutzend Polizeibeamte suchten Zuschauer und Prozessbeteiligte ab, im Sitzungssaal sicherten weitere elf Beamte die Angeklagten, die aus fünf verschiedenen Justizvollzugsanstalten vorgeführt wurden. 14 Verhandlungstermine sind für diesen Fall angesetzt. Der letzte wird voraussichtlich Ende April sein. Am ersten Tag in dieser Woche ging es zunächst um die Feststellung der Personalien und dann um die Verlesung der Anklage durch den Staatsanwalt.

Die sechs deutschen Angeklagten sind bis auf einen Mitte/Ende 20 Jahre alt. Mit 41 Jahren sticht der Älteste heraus. Die Männer haben sehr unterschiedliche Berufe, fast alle wohnten während der Tatzeit in Neu-Ulm. Wie aus den Details der Anklage zu entnehmen ist, sollen sie sich zusammen seit mindestens Anfang 2018 Kokain, Amphetamine, Marihuana, Haschisch und MDMA (Ecstasy) kiloweise beschafft, sukzessive eingelagert, zum Teil bearbeitet, und weiterveräußert haben. Gekauft haben sie sich die Drogen offenbar in den Niederlanden oder/und über anonyme Lieferanten.

Die Mitglieder der Bande wurden über einen längeren Zeitraum von der Drogenfahndung observiert. Im Februar 2019 schlug die Polizei dann zu. Die Beamten fanden in den Wohnungen und Kellern der verschiedenen Angeklagten kiloweise Betäubungsmittel. Weiterhin wurden Schusswaffen, Munition, Würgewaffen und Schlagstöcke sichergestellt. Fünf der Täter sind seither in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Bis zum Beginn des Prozesses hüllten sich die Beschuldigten in Schweigen. Nur drei ihrer Anwälte kündigten an, dass sie im Laufe der Verhandlung für ihre Mandanten eine Aussage machen wollen. Somit wird es im Prozess viel auf die Beweisführung über festgestellte Indizien ankommen. (py)

