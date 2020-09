vor 2 Min.

Neu-Ulmer Gaststätte verstößt gegen Corona-Auflagen: Wirtin trug keine Maske

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei eine Gaststätte in Neu-Ulm kontrolliert und Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt.

Ein Anwohner des Lokals in der Neu-Ulmer Innenstadt meldete sich bei der Polizei. Die Wirtin trug keinen Mund-Nasen-Schutz.

In einer Gaststätte in der Neu-Ulmer Innenstadt ist es laut Polizeibericht am Samstagabend zu Verstößen gegen Corona-Auflagen und gegen die Sperrzeit gekommen.

Ein Anwohner des Lokals hatte sich bei der Polizei über zunächst Ruhestörung beschwert. Beim Eintreffen konnten die Beamten zwar keinen Lärm mehr feststellen – die Gaststätte bewirtete jedoch weiterhin Gäste, auch nach der von der Stadt Neu-Ulm vorgeschriebenen Sperrstunde. Zudem stellte die Polizei fest, dass die Gastwirtin keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug.

Das Lokal wurde für die Nacht geschlossen, die Wirtin erhält eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoß gegen die Stadtsatzung und gegen die Bayerische Infektionsmaßnahmenschutzverordnung. (az)

