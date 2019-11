vor 27 Min.

Neu-Ulmer Geschichte, Pfuhler Gesichter

Der CSU-Ortsverband zeichnet Mitglieder aus – und die Stadtarchivarin blickt zurück

Von Inge Pflüger

Unter dem Motto „Wir laden Freunde ein“ hat die Jubilarehrung des CSU-Ortsverbandes Pfuhl im historischen Museumsstadel stattgefunden. Neben den Jubilaren stand Larissa Ramscheid, Leiterin des Stadtarchivs Neu-Ulm, mit ihrem Vortrag „150 Jahre Neu-Ulm – von der Schotterpiste zum Wirtschaftsstandort“, im Mittelpunkt.

Neben Katrin Albsteiger, CSU-Kandidatin für Neu-Ulm bei der Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr, waren Vertreter des Stadtrates und der Vereine sowie ein Teil der Jubilare anwesend. In seinem Rückblick ging CSU-Ortsverbandsvorsitzender Johannes Stingl auf die Aktivitäten im arbeitsreichen Jahr 2019 ein. Er führte unter anderem die Baumpflanzaktion als Bürgeraktion zum Stadtjubiläum, das Dorffest, bei dem man wieder mit der Kolpingfamilie Pfuhl gut zusammengearbeitet habe, sowie die Wahlkampfveranstaltungen auf. Dabei dankte er allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, dem Vereinsring und auch den Museumsfreunden für die Stadel-Reservierung und die gute Bewirtung.

Der kurzweilige Vortrag von Larissa Ramscheid reichte zurück zu den Anfängen Neu-Ulms. Dabei erfuhren die Zuhörer unter anderem, dass entscheidende Impulse für die „Gemeinde Neu-Ulm“ von einem Pfälzer ausgegangen sind – von Karl Ernst Freiherr von Gravenreuth, der Generalkommissär des Oberdonaukreises und Regierungspräsident für Bayerisch-Schwaben war. Denn bis 1811 war Neu-Ulm nur „Ulm auf dem rechten Donauufer“ und bestand aus Gärten sowie Wirts- und Wochenendhäusern der Ulmer. Schließlich entschied König Max I. Joseph im April 1811, dort eine eigenständige Gemeinde zu gründen. Der Name Neu-Ulm tauchte erst anno 1814 in den Akten auf.

Referentin Ramscheid schrieb die Aufwärtsentwicklung Neu-Ulms überwiegend dem erfolgreichen Wirken und Schaffen des Bürgermeisters Hofrat Josef Kollmann (1885 bis 1919) zu. Er läutete eine neue Ära ein – 1869 wurde Neu-Ulm bereits zur Stadt erhoben. So wurden etwa ab 1885 die Straßen bepflastert, es folgten Entwässerung, Bürgersteige, Wasserversorgung samt Kanalisation und Wasserturm (1898 bis 1900) sowie ein Elektrizitätswerk am Illerkanal. Und, ganz wichtig: Die einst so fest gemauerten Wälle der Bundesfestung (gebaut um 1863) wurden durchbrochen, damit das zu eng geschnürte Land-Korsett sich weiter ausdehnen konnte. Es entstanden außerhalb der Mauern Fabrik- und Wohnanlagen und mit ihnen wuchs der Erfolg, das Geld und die Einwohnerzahl.

Vorsitzender Johannes Stingl und seine Stellvertreterin Ursula Hörger dankten den Jubilaren für ihr CSU-Engagement. Besonders lange dabei sind Michael Stoll (25 Jahre), Gerhard Gröner, das Ehepaar Margret und Peter Zender sowie Werner Stoll (alle 30 Jahre), Wolfgang Bühl und Sigrid Frank (beide 35 Jahre), Günter Balewski (40 Jahre) und Gerhard Hillmann (50 Jahre) sowie Karin Klossika, die seit 1988 aktiv beim Ortsverein mitarbeitet.