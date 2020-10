vor 32 Min.

Neu-Ulmer Gesundheitsamt arbeitet im Kampf gegen Corona am Limit - Bundeswehr soll helfen

Das Corona-Testzentrum im ehemaligen Feneberg-Markt in Weißenhorn hat am Mittwoch seinen Dienst aufgenommen. „Es läuft alles rund und geordnet“, sagte Peter Dieling vom Landratsamt gegenüber unserer Redaktion.

Plus Das Gesundheitsamt Neu-Ulm muss die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten aufspüren und arbeitet schon jetzt am Limit. Hilft jetzt die Bundeswehr aus?

Von Ronald Hinzpeter

Die Worte von Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) sind dramatisch: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter opfern sich auf“, sagte er am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Gemeint ist das Personal im Gesundheitsamt, das nachverfolgt, welcher Corona-Infizierte mit welchen anderen Personen in Kontakt stand – um diese Menschen gegebenenfalls in Quarantäne zu schicken.

Laufend muss das Landratsamt dieses sogenannte Contact Tracing Team (CTT) aufstocken, denn die Infektionszahlen gehen auch im Landkreis Neu-Ulm ungebremst nach oben. Am Mittwoch lag die 7-Tages-Inzidenz bei 99,31. Damit ist die Ampelstufe „Dunkelrot“ im Prinzip schon erreicht.

Freudenberger rechnet damit, dass die 100er-Grenze am Donnerstag oder am Freitag übersprungen wird. Mittlerweile macht sich die zweite Welle der Pandemie auch in den Krankenhäusern bemerkbar.

Gesundheitsamt braucht Hilfe aus anderen Behörden

In der Vor-Corona-Zeit sah der Stellenplan für das Gesundheitsamt gerade mal 13,5 Beschäftigte vor. Doch mittlerweile schaffen dort 50 Menschen – und es werden noch mehr. Die meisten davon gehören zur CTT-Einheit. Um sie schlagkräftiger zu machen, hat das Landratsamt bereits acht Polizisten zur Unterstützung bekommen, auch die Finanzbehörde leistete schon Amtshilfe.

Mittlerweile hat die Kreisverwaltung die Bundeswehr sozusagen um Schützenhilfe gebeten und angefragt, ob sie fünf Soldaten bekommen könne. Das Technische Hilfswerk im Landkreis soll im November ebenfalls einige Helfer bereitstellen.

Derzeit laufen Bewerbungsverfahren, um die Zahl der Beschäftigten aufzustocken. Aber, dauert das nicht viel zu lange? So kritisiert eine Frau aus dem Landkreis gegenüber unserer Redaktion, sie habe sich auf eine Stelle im Gesundheitsamt beworben, um Kontaktpersonen nachzuverfolgen. Ihr sei gesagt worden, sie bekomme in vier Wochen Bescheid.

Gesundheitsamt arbeitet am Limit

Landrat Freudenberger räumt ein: „Man braucht ein paar Wochen, bis man die Leute hat. Außerdem müssen sie ja dann noch geschult werden.“ Aber ein solcher Fall sei ihm nicht bekannt, das könne er auch nicht nachprüfen. Allerdings beteuert er, das Neu-Ulmer Landratsamt habe die von der Regierung von Schwaben bewilligten zusätzlichen Stellen „in Windeseile“ besetzen können. Da sei man im Regierungsbezirk am schnellsten gewesen. Nun seien weitere Stellen bewilligt worden, die entsprechend zügig besetzt würden. „Wir nehmen alle Personen, die wir kriegen können.“ Derzeit komme der Öffentliche Gesundheitsdienst gerade noch klar. Aber: „Das Gesundheitsamt arbeitet am Limit, es kann nicht mehr so viel leisten, wie wünschenswert wäre. Die Leute können nicht mehr machen.“

Allerdings hakt es mittlerweile bei den Testergebnissen. Die liegen nicht mehr so schnell vor, weil die Labore offenbar ebenfalls an ihren Grenzen angelangt sind. So sagte eine Leserin gegenüber unserer Redaktion, die zuständige Ärztin habe ihr mitgeteilt, es werde fünf bis sieben Tage dauern, bis der Befund vorliege. Landrat Freudenberger weiß um das Problem. So sagte er jüngst im Kreisausschuss: „Wenn wir die Ergebnisse von den Laboren nicht bekommen, dann können wir sie auch nicht weitergeben.“

Wenn sich jedoch die Kontakte einer infizierten Person nicht nachverfolgen lassen, dann gelingt es nicht, die Infektionsketten zu durchbrechen. Die Infizierten übertragen das Virus auf immer mehr Personen. Freudenberger spricht davon, dass in jedem einzelnen Fall zwischen 10 und 30 weitere Personen überprüft werden müssen.

Im benachbarten Alb-Donau-Kreis, der seit geraumer Zeit einen deutlich höheren Inzidenz-Wert aufweist als der Kreis Neu-Ulm – am Mittwoch 143,6 – leistet die Bundeswehr bereits Hilfe bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Ein Dutzend Soldaten ist dort im Einsatz. Doch deutlich mehr Helferinnen und Helfer stellt das Rote Kreuz. 30 Haupt- und Ehrenamtliche telefonieren Kontaktpersonen ab. Der DRK-Kreisverband Ulm hat dafür vier Arbeitsplätze in zwei Büros in der Kreisgeschäftsstelle eingerichtet.

Mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Die Helferinnen und Helfer haben einiges zu tun, denn gegenüber dem Lockdown im Frühjahr hat sich nach Darstellung des Landratsamtes Alb-Donau das Verhältnis von Infizierten zu ihren Kontaktpersonen deutlich verschoben. Auf einen positiv getesteten Menschen kommen mittlerweile 30 bis 100 Kontakte, die identifiziert sein können und dann informiert werden müssen.

Unterdessen steigen nicht nur die Infiziertenzahlen, auch die der Menschen, die in einer Klinik der Kreisspitalstiftung Weißenhorn behandelt werden müssen. Waren es vergangene Woche lediglich zwei Menschen, die wegen Covid-19 im Krankenhaus lagen, sind es mittlerweile acht. Die zweite Welle komme nun phasenverzögert in den Kliniken an, die Belastung werde steigen, sagte Freudenberger.

Lesen Sie auch:

Themen folgen