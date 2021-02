vor 2 Min.

Neu-Ulmer Synode entscheidet: Die "Kahlrückenalpe" bleibt erhalten

Das evangelische Freizeitheim "Kahlrückenalpe" im Allgäu wird weiter betrieben. Das wurde auf einer Sondersynode des Dekanats Neu-Ulm beschlossen.

Wie das Dekanat mitteilte, stimmten 89 Prozent der Mitglieder der Synode für den Weiterbetrieb der Berghütte "Kahle". Die Synode, mit mehr als 70 Teilnehmenden, fand als Videokonferenz statt.

Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Entscheidung um ein Jahr vorgezogen. Die Jahre 2020 und 2021 können laut Dekanat, wegen des Lockdowns, keine belastbaren Zahlen erbringen. Darum seien die Zahlen von 2019 zugrunde gelegt worden. Die erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung durch ein unabhängiges Institut habe bestätigt, dass die Kahle in kurzer Zeit auf einen sehr guten Weg gebracht worden sei. So hätten die Übernachtungszahlen, dank eines kundenfreundlichen Belegungssystems, von 4200 auf 5600 gesteigert werden können. „Viele Ehrenamtliche engagieren sich auf der Kahle, als Helfer in der Küche oder bei der Instandhaltung. Es ist eine Freude, zu sehen, wie viele Freunde die Kahle hat“, so Pfarrer Tobias Praetorius, der Dekanatsbeauftragte.

Für den Brandschutz der Kahlrückenalpe wurde eine Lösung gefunden

Im Juni 2017 war die Entscheidung noch eng gewesen: Nur eine knappe Mehrheit stimmte damals für einen auf drei Jahre befristeten Probebetrieb. Zu groß waren die Zweifel, dass das Haus wirtschaftlich zu betreiben sei. Auch für den Brandschutz, damals noch mit rund 300.000 Euro veranschlagt, konnte eine Lösung gefunden werden: Durch die Auflösung eines Büroraumes und die Abschottung mit Brandschutztüren konnte ein bereits vorhandenes Treppenhaus als zweiter Rettungsweg ertüchtigt werden. Gegenüber der Außentreppe war das nicht nur deutlich kostengünstiger, sondern diese Lösung ist auch wintertauglich. „Schließlich liegt das Haus auf 1200 Meter Höhe in den Allgäuer Alpen. Da kann es durchaus Schnee geben“, so Praetorius.

Wie geht es nun weiter? Nach der Entscheidung soll erst einmal investiert werden: „Ein Gemeinschaftsraum wird ertüchtigt und einige Zimmer bekommen eine Duschkabine.“ Die Investitionen waren wegen der Befristung zurückgehalten worden. Dank des Fördervereins Kahlrückenalpe hat die Kahle ein jährliches Budget von knapp 10.000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Spenden kommen hinzu. Die angesparten Mittel kommen nun zum Einsatz, „damit wir, wenn die Gruppen wieder kommen dürfen, ein Haus mit noch mehr Möglichkeiten bieten können“, so Praetorius.

Neben kirchlichen Gruppen kommen auf die Kahlrückenalpe auch Schulklassen, Universitäten und Firmen. Familienfreizeiten können dort ebenso stattfinden wie private Geburtstagsfeiern. Auch zwei Hochzeiten fanden dort schon statt. Weitere Informationen gibt es auf www.kahlrueckenalpe.de. (AZ)

