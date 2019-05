vor 40 Min.

Neu-Ulms Stadtpfarrer Markus Mattes gibt sein Amt ab

Markus Mattes legt sein Amts als Stadtpfarrer in Neu-Ulm aus Krankheitsgründen ab. Einen Nachfolger gibt es schon - und der kennt Neu-Ulm ziemlich gut.

Der Neu-Ulmer Stadtpfarrer Markus Mattes wird sein Amt Ende August aus gesundheitlichen Gründen offiziell abgeben. Ein Nachfolger für Mattes ist bereits bekannt: Karl Klein, der seit dem Jahr 2012 Pfarrer in Altenstadt bei Schongau ist, wird die Pfarreien übernehmen.

Mattes hat seit 2002 die Pfarrstelle von St. Johann Baptist ist, ist auch für Offenhausen, Pfuhl und Finningen zuständig. Am Sonntag, 7. Juli, wird er im Rahmen des Gottesdienstes in der Heilig-Kreuz-Kirche in Pfuhl verabschiedet. Die Gremien der katholischen Pfarrgemeinde wurden am vergangenen Freitag informiert, dass Mattes sein Amt aus Krankheitsgründen abgeben muss, die Gemeindemitglieder erfuhren es in den Gottesdiensten am Wochenende.

Nachfolger von Markus Mattes wird Karl Klein

Sein Nachfolger Karl Klein kennt die Neu-Ulmer Gemeinde bereits – er hat seine ersten beiden Kaplansjahre hier absolviert. Klein ist Jahrgang 1981 und stammt ursprünglich aus Dillingen. 2008 wurde er zum Priester geweiht.

Laut einem Bericht des Münchner Merkur hatte Mattes Klein selbst gebeten, sein Nachfolger zu werden. Klein sagte diesbezüglich: „Ich schätze ihn sehr, weil ich unter ihm meine Kaplanszeit verbracht habe, und würde immer erfreut dorthin wechseln.“ Aber sein Amt in Altenstadt hatte er eigentlich nach rund sieben Jahren noch nicht weitergeben wollen. Nach zweimaliger Bitte des Generalvikars des Bistum Augsburg sagte Klein schließlich doch zu – und übernimmt nun ab 1. November die Stelle als Neu-Ulm Stadtpfarrer.

Ende Oktober verlässt ein weiterer Geistliche die Neu-Ulmer Pfarreiengemeinschaft

In der zweimonatigen Übergangszeit wird vor allem Kaplan Bernd Rochna als sogenannter Temporalienverwalter die Aufgaben des Stadtpfarrers übernehmen. Eigentlich würde auch er Ende August die hiesige Pfarreiengemeinschaft verlassen und nach einer zweijährigen Zeit in Neu-Ulm eine andere Stelle annehmen. Deren Beginn hat er angesichts der Umstände allerdings um zwei Monate nach hinten verschoben. Ab November wird er dann in der Regionaljugendseelsorge in Donauwörth sowie als Seelsorger der katholischen Landjugendbewegung fungieren. (aat)

