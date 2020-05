Neu-Ulms neue Oberbürgermeisterin: Bühne frei für Katrin Albsteiger

Plus Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin wird bei der konstituierenden Sitzung vereidigt – und mit ihr 21 neue Stadträte. Auch die OB-Stellvertreter stehen jetzt fest.

Vor zwei Monaten setzte sie sich bei der Kommunalwahl auf Anhieb gegen ihre fünf Mitbewerber durch, seit 1. Mai ist sie im Amt: Jetzt wurde die neue Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) vereidigt. Bei der konstituierenden Sitzung im Edwin-Scharff-Haus nahm sie anschließend 21 neuen Stadträten den Eid ab. Außerdem wurden ihre beiden Stellvertreter gewählt – mit deutlichen Ergebnissen.

Das sagte Katrin Albsteiger vor ihrer Vereidigung im Edwin-Scharff-Haus

„Es ist sicherlich so, dass wir schon leichtere Zeiten erlebt haben als diese“, sagte Katrin Albsteiger, bevor sie von Erich Niebling (CSU) als dem mit 74 Jahren ältesten Stadtrat vereidigt wurde. „Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass wir das gut hinkriegen.“ Sie sei in letzter Zeit von mehreren Leuten gefragt worden: „Bist du dir sicher, dass du dir das antun willst?“ – „Ich habe keine Sekunde gezögert“, so Albsteiger. Sie sei sich sicher, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um Verantwortung zu übernehmen. Ihr sei wichtig: „Miteinander arbeiten, nicht gegeneinander.“ An die Stadträte gewandt sagte die neue Rathauschefin: „Ich bin frohen Mutes. Ich freue mich auf die nächsten sechs Jahre, gemeinsam mit Ihnen zu arbeiten. Auf ein gutes Miteinander!“ In diesem Sinne mischte sich auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) unters Publikum und verfolgte die Vereidigung seiner Amtskollegin.

Stärkste Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat bleibt die CSU, die allerdings zwei Sitze verlor und jetzt 16 Mitglieder in dem 44-köpfigen Gremium stellt. Zur zweitstärksten Kraft sind die Grünen mit elf Sitzen aufgestiegen. Weitere Fraktionen bilden die SPD (fünf Mitglieder), die FWG (vier) und Pro Neu-Ulm (drei). FDP und Junge Union haben je zwei Sitze, die Bürgerliste Neu-Ulm hat einen Sitz.

Die neuen Stadtratsmitglieder sind: Christiane Ade, Ruth Greiner, Hans-Georg Maier, Christian Niebling, Jürgen Salzmann, Rico Schlegel, Serkan Yildirim (CSU), Ernst Burmann, Cornelia Festl, Ursula Griemens, Tilmann Hirth, Ludwig Ott, Geske-Marie Richter, Ute Seibt, Hanna Wagner, Walter Zerb (Grüne), Daniel Fürst (SPD), Silke Gmeiner, Roland Prießnitz (FWG), Joel Hillmann und Eva Treu (JU).

Johannes Stingl (CSU) ist jetzt Zweiter Bürgermeister, Gerlinde Koch (Grüne) Dritte Bürgermeisterin.

Neuer Zweiter Bürgermeister ist Johannes Stingl (CSU). Auf ihn entfielen in geheimer Wahl 39 Stimmen, für Walter Zerb (Grüne) haben fünf Stadträte gestimmt, eine Stimme war ungültig. Die Christsozialen holten sich dieses Amt somit nach zwölf Jahren wieder zurück. Bis 2008 war Hermann Hillmann (CSU) OB-Stellvertreter gewesen. Er war 2004 auf Gerold Noerenberg (CSU) gefolgt, nachdem dieser zum Oberbürgermeister gewählt worden war. Damals war der Zweite Bürgermeister allerdings noch hauptamtlich tätig. Seit 2014 ist dieser Posten ein Ehrenamt. Seitdem gibt es eine Aufwandsentschädigung von monatlich 1250 Euro. Nachfolger von Hillmann war Gerhard Hölzel (SPD). Vor sechs Jahren wurde Albert Obert (Pro) zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Nachdem er voriges Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, wurde seine Fraktionskollegin Antje Esser zur OB-Stellvertreterin gewählt.

Christina Richtmann (FWG) vertrat die Ansicht, dass das Amt des Zweiten Bürgermeisters den Grünen als zweitstärkste Fraktion zustehe. OB Katrin Albsteiger sagte, dass dies bei der Wahl keine Rolle spiele: „Es bleibt dem Stadtrat völlig überlassen, wen er wählt.“ Von den Grünen kam kein eigener Wahlvorschlag, ehe die Stadträte hintereinander und mit Masken geschützt an die Wahlurne schritten.

32 Bilder Die Vereidigung von Neu-Ulms neuer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger in Bildern Bild: Alexander Kaya

Die Fraktionen hatten sich offenbar im Vorfeld geeinigt. Und so wurde Johannes Stingl mit deutlicher Mehrheit OB-Vize, während die Grünen jetzt die Dritte Bürgermeisterin stellen. Gewählt wurde Gerlinde Koch mit 35 von 45 gültigen Stimmen. Die Freien Wähler hatten Roland Prießnitz vorgeschlagen, für den sechs Räte stimmten. Auf Walter Zerb von den Grünen entfielen zwei Stimmen, auf Susanne Salzmann (CSU) und Rosl Schäufele (SPD) je eine. Die Sozialdemokratin, bisher Dritte Bürgermeisterin, ist nun weitere Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin. Diese Aufgabe hatte bislang Reinhard Junginger (CSU) übernommen. Schäufele wurde per Beschluss zur weiteren Stellvertreterin ernannt. „Es ist ein schönes Amt, für die Stadt da zu sein“, sagte die SPD-Politikerin, die seit 36 Jahren Stadträtin ist. Johannes Stingl versprach, „ein guter Diener der Stadt und der Bürger“ zu sein. Seinen Stadtratskollegen werde er weiterhin Wertschätzung und Respekt entgegenbringen.

Ein Interview mit Katrin Albsteiger lesen Sie hier: OB Katrin Albsteiger im Interview: „Befreites Aufspielen ist das nicht“