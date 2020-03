vor 24 Min.

Neu-Ulms neue Oberbürgermeisterin: Das ist Katrin Albsteiger

Plus Katrin Albsteiger wurde vor neun Jahren zur Landesvorsitzenden der Jungen Union, zog für die CSU in den Bundestag ein. Nun feiert sie ihren größten Erfolg.

Von Michael Ruddigkeit

Ein Comeback mit 36? Das ist in der Politik noch nicht vielen gelungen. Doch Katrin Albsteiger aus Neu-Ulm galt bereits in jungen Jahren als Senkrechtstarterin und Hoffnungsträgerin in der CSU. Und sie musste bereits früh den ersten Knick in ihrer politischen Karriere hinnehmen. Jetzt aber hat sie ihren größten Erfolg errungen: Albsteiger wird neue Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm. Im ersten Wahldurchgang setzte sie sich mit 52,3 Prozent der Stimmen gegen fünf Gegenkandidaten durch.

