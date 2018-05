06:00 Uhr

Neubau Feuerwehrhaus: Ein Projekt mit Tücken

Weil das bisherige Feuerwehrhaus an der Illerberger Straße in Weißenhorn viele Mängel aufweist, empfiehlt der Feuerwehrbedarfsplan den Neubau eines Gerätehauses. Ein Standort ist dafür bereits gefunden.

Bevor die Stadt einen Architekten beauftragt, will sie das Okay von der Regierung von Schwaben einholen. Für das Haus in Biberachzell liegen schon Entwürfe vor.

Von Jens Noll

Ungewöhnlich viele Zuhörer haben am Montagabend den Sitzungssaal im Weißenhorner Rathaus aufgesucht. Ein Großteil von ihnen waren Feuerwehrleute. Kein Wunder: Gleich zwei Neubauvorhaben für die Brandschützer sollte der Stadtrat an dem Abend behandeln. Während für das künftige Gerätehaus in Biberachzell bereits Entwürfe vorliegen, ist es bei der neuen Feuerwache in Weißenhorn noch ein längerer Weg bis zur Umsetzung. Und das nicht nur, weil der Bau natürlich deutlich größer wird. Das Verfahren hat einige Tücken, wie bei der Sitzung zu erfahren war.

Fakt ist: Weil das bisherige Feuerwehrhaus an der Illerberger Straße zahlreiche Mängel aufweist, empfiehlt der Feuerwehrbedarfsplan den Neubau eines zentralen Gerätehauses. Als Standort ist wie berichtet ein Grundstück am Kreisverkehr an der Illerberger Straße vorgesehen, an der Einmündung der Emershofer Straße, wo derzeit der Spargelstand steht.

Mit Harald Bader hat die Stadt schon einen Architekten an der Hand, der wegen seiner Referenzen auch von der Feuerwehr favorisiert wird. Mit einstimmigem Votum hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, sein Architekturbüro mit Sitz in Tettnang zu beauftragen. Allerdings will sich die Stadt erst bei der Regierung von Schwaben rückversichern, ob sie so vorgehen darf. „Ich hoffe auf einen Stempel von der Behörde, damit wir nicht europaweit ausschreiben müssen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt.

Bader verwies auf langjährige Erfahrung in der Planung von Feuerwehrhäusern und zeigte Fotos von dem Gerätehaus in Wangen im Allgäu, das sein Büro entworfen hatte. Die Weißenhorner Wehr habe das Gebäude bereits besichtigt und als äußerst gelungen bewertet, heißt es in der Ratsvorlage. Auch das Gremium war angetan – starken Eindruck hinterließ eine Aufnahme des Florianstübchens, in dem Fall eine Mischung aus schicker Bar mit Theke und Aufenthaltsraum. Anschließend zeigte Bader auch Fotos vom Aichacher Feuerwehrhaus, ebenfalls ein Werk des Architekturbüros.

SPD-Stadtrat Herbert Richter betonte, es sei wichtig, bei dem Projekt nun Fahrt aufzunehmen. Zudem müsse die Stadt Sicherheit haben, was die Vergabe der Leistungen angeht. Für das weitere Vorgehen schlägt der Architekt nämlich vor, einen Generalunternehmer einzusetzen. Das erleichtere die Ausschreibungen für den Neubau, der voraussichtlich mehrere Millionen Euro kosten wird. „Ein gangbarer Vorschlag“, sagte Johannes Amann (WÜW), der allerdings befürchtet, dass dann keine Weißenhorner Firmen zum Einsatz kommen. Dem widersprach Bader allerdings: Bei der Auswahl des Generalunternehmers könnten auch Bewerber aus der Region berücksichtigt werden.

Peter Niesner (WÜW) äußerte Bedenken beim ausgewählten Standort. Wegen des vielen Verkehrs morgens und abends werde es für die Feuerwehrleute schwierig sein, das Gerätehaus schnell von der Stadt heraus zu erreichen, prophezeite er. „Da wäre es vielleicht klüger, ein Feuerwehrauto auf dem Rewe-Parkplatz abzustellen“, scherzte er. Dem entgegnete der Rathauschef, dass ein Gutachten zu dem Schluss gekommen sei, dass die vorgegebenen Einsatzzeiten von dem Standort aus eingehalten werden. „Raus ist kein Problem“, sagte Fendt. Von der Einmündung der Emershofer Straße sei es nicht mehr weit bis zum Kreisverkehr. Zudem hat das Straßenbauamt einer Notausfahrt direkt auf die Illerberger Straße und einer eventuell notwendig werdende Ampelsteuerung zugestimmt. „Wenn das Bauamt die Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, dann wird auch eine Spange zur Südtangente gebaut“, sagte Fendt zudem in der Sitzung.

Die Entwürfe für das neue Gerätehaus in Biberachzell hatte zuvor Architekt Steffen Berschin vorgestellt. Das eingeschossige Gebäude an der Unteregger Straße im Südosten des Stadtteils soll über eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen sowie über einen Schulungsraum, Werkstatt, Büro, Teeküche, Jugendraum, Toiletten und Umkleideräume für Männer und Frauen verfügen. Letztere ließen sich dank flexibler Trennwände auch jeweils in der Größe verändern, falls sich der Frauenanteil in der Biberachzeller Feuerwehr einmal erhöhen sollte, sagte Berschin. Die Kosten des Gebäudes, inklusive Außenanlagen, bezifferte er auf knapp 1,1 Millionen Euro. Baubeginn könnte im Frühjahr 2019 sein – wenn die neue Biber-Brücke bis dahin fertig ist.

