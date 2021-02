vor 17 Min.

Neubaugebiet in Nersingen: Bürger haben Bedenken wegen Hochspannungsleitung

Im Neubaugebiet Pfannenstiel 2 in Nersingen sind 31 Bauplätze geplant.

Plus Im Neubaugebiet "Pfannenstiel 2" in Nersingen sollen 31 Bauplätze entstehen. Mehrere Bürger haben Bedenken, unter anderem wegen einer Hochspannungsleitung.

Von Andreas Brücken

Bauplätze und Wohnraum sind seit vielen Jahren in der Region begehrt und rar. Abhilfe soll in Nersingen unter anderem das Neubaugebiet "Pfannenstiel 2" schaffen. Am südöstlichen Rand von Nersingen sind 31 Bauplätze geplant, für die jüngst im Bauausschuss der Gemeinde ein weiterer Schritt gemacht wurde. Einige Bürger sehen die Neubaupläne jedoch kritisch.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durften sich Bürger und Institutionen zum Bebauungsplan äußern. Ein Einwender kritisierte, dass mit dem Neubaugebiet auf seiner Hausseite ein Gehweg geplant sei, der nicht benötigt werde. Verwaltung und Räte reagierten und verlegten den geplanten Gehweg auf die gegenüberliegende Straßenseite der Bestandsbebauung. Weiter kritisierten Bürger die Verkehrssituation, die im Bereich des geplanten Kindergartens zu erwarten sei. Falls die insgesamt 108 Buben und Mädchen überwiegend mit dem Auto gebracht würden, könne es hier wegen der engen Ulrichstraße zu gefährlichen Situationen kommen, so die Befürchtung. Diese Bedenken wollte die Gemeindeverwaltung jedoch nicht teilen: Die Straße sei mit einer durchschnittlichen Breite von sechs Metern ausreichend dimensioniert. Zudem sei das befürchtete Verkehrsaufkommen nicht zu erwarten, weil voraussichtlich die meisten Kinder zu Fuß aus der näheren Umgebung zum Kindergarten gebracht würden.

Hochspannungsleitung: Gesundheitliche Risiken in Nersingen?

Weitere Bedenken äußerten Bürger wegen der Hochspannungsleitung, unter der ein Teil des geplanten Neubaugebietes liegen soll. "Bewohnern des Baugebiets drohen gesundheitliche Risiken von nicht abschätzbarem Ausmaß", erklärten die Einwender. Ein Gutachten, das von der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegeben wurde, besagt jedoch, dass eine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gegeben sei, weil die gesetzlichen Grenzwerte unterschritten würden. Auch das Landratsamt sieht die Hochspannungsleitung über dem Baugebiet als kritisch, weil die Stromleitungen besonders bei Feuchtigkeit einen Brummton abgeben würden. Deshalb wurden für einige Häuser entsprechende Schallschutzmaßnahmen festgesetzt.

Bewerbungen für das Baugebiet in Nersingen ab Frühjahr möglich

Ab dem kommenden Frühjahr sollen Bewerbungen für das Baugebiet möglich sein. Nach einem Punktesystem, das unter anderem die bisherige Wohnsituation oder das Engagement in der Gemeinde berücksichtigt, werden die Interessenten ausgewählt. Im Sommer diesen Jahres sollen im "Pfannenstiel 2" die ersten Bagger auffahren.

