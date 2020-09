06:00 Uhr

Neue A8-Ausfahrt Ulm-Nord wird früher freigegeben als geplant

Plus Die Anschlussstelle Ulm-Nord an der A8 sollte eigentlich erst Ende 2021 genutzt werden können. Doch die nötigen Arbeiten sind schon abgeschlossen.

Von Thomas Heckmann

Es war nur eine kleine Anmerkung in einem einzigen Satz von Regierungspräsident Klaus Tappeser bei der Eröffnung der Albrecht-Berblinger-Straße im Industriegebiet Ulmer Norden. Aber die Anmerkung hatte es in sich: Tappeser stellte eine vorzeitige Öffnung der neu erbauten Autobahnausfahrt Ulm-Nord an der A8 in Aussicht.

Hintergrund ist der Ausbau der Autobahn auf je drei Fahrstreifen in jeder Richtung, gleichzeitig wird aus der bisherigen Ausfahrt Ulm-West die Doppelausfahrt Ulm-West/Ulm-Nord. Über die neue Ausfahrt Ulm-Nord wird nicht nur das Industriegebiet Ulmer Norden, sondern vor allem der Containerbahnhof direkt an die Autobahn angeschlossen. Der gesamte Ausbau soll bis Ende 2021 fertiggestellt sein.

Autobahn: A8-Ausfahrt Ulm-Nord wird schneller fertig

Bisher ist die südliche Fahrbahnhälfte fertiggestellt, die nun vorübergehend den gesamten Verkehr trägt. Doch die Rampen von Stuttgart und nach München sind schon vollständig fertiggebaut, lediglich ein paar Absperrschranken und Verbotsschilder verhindern die Benutzung der Autobahnausfahrt.

Unterhalb der Ausfahrt wurde bereits ein riesiger Kreisverkehr mit rund 50 Metern Durchmesser gebaut, auch auf der Nordseite der Autobahn besteht ein nahezu identischer Kreisel, der schon heute die Zufahrt zum Containerbahnhof bildet. In den nächsten Wochen wird dann auch die neue Unterführung unter der Autobahn fertiggestellt.

Pendler ins Industriegebiet sparen sich Umweg über Dornstadt oder Ulm-Lehr

Regierungspräsident Tappeser zeigte sich offen für die Idee der vorzeitigen Freigabe und hat die Möglichkeiten hausintern prüfen lassen. Nach einer zusätzlichen Zwischenabnahme der Bauarbeiten soll nun in der zweiten Oktoberhälfte die Ausfahrt in Betrieb genommen werden. Damit vereinfacht sich nicht nur die Zufahrt zum Containerbahnhof erheblich, auch alle Arbeitnehmer im Industriegebiet profitieren. Von München kommend muss man zwar noch in der Ausfahrt Ulm-West drehen, um die Teilausfahrt Ulm-Nord zu erreichen. Aber immerhin fällt der Umweg durch Dornstadt hindurch oder bis zur Ausfahrt Ulm-Lehr weg. Auch der Verkehr aus Ulm kommend muss nicht mehr in Lehr ausfahren und neben einer unfallträchtigen Ampelkreuzung noch drei weitere Kreisverkehre passieren, sondern kommt von der B10 ampelfrei bis zum Containerbahnhof.

Den genauen Eröffnungstermin will das Regierungspräsidium so bald wie möglich bekannt geben.

