Neue Ausstellung: Wald, Wolf und Wildnis in der Villa Rot

Plus Der Wolf ist zurück: In Deutschland, in den Schlagzeilen – und im Museum. In der Villa Rot betrachtet eine Schau das wilde Tier und die rohe Natur.

Erst schlich er sich über die Grenze, er streifte durch ostdeutsche Wälder. Bis man ihn bemerkte. Der Wolf ist zurück: Als er bald in Dörfern gesichtet wurde, wie er als Einzelgänger hier und da, und Videos im Netz belegen das, durch eine Straße strich, vorbei an Zäunen und Häuserreihen – da brach Unruhe aus. Manche Bürger sorgen sich jetzt um ihre Kinder und Schäfer um ihre Herden. Das Land scheint gespalten zwischen Wildnis-Liebe und Rotkäppchen-Panik. Eine Kunst-Ausstellung im Museum Villa Rot stellt nun die Frage: Was hat der Wolf mit uns zu tun? Was macht er mit uns – und wir mit ihm? In die Jugendstilvilla bricht die Natur herein. „Wolf. Wald. Wildnis.“ heißt die Schau.

Der Wolf schleicht sich durch die Kunst- und Kulturgeschichte

In Kunst, Literatur und Popkultur war der Wolf schon immer da und nie vertrieben. Im Märchen, als Logo auf Bierflaschen, auf Outdoor-Jacken und kitschigen Airbrush-Shirts. Der Wolf als Symbol für die Nähe zur Natur – und für Gefahr. Den Anstoß für die Ausstellung in der Villa in Burgrieden hat nun Gisela Krohn gegeben. Sie möchte mit den Mitteln der Kunst aufklären, gegen den Missbrauch des Wolfs als Symbol, als monströse Karikatur oder Jagdtrophäe. Rätselhaft sind die Ölgemälde der 53-jährigen Künstlerin, sie zeigen Wölfe im Rudel bei Nacht oder auch versteckt in der Schneelandschaft. „Wir kennen den Wolf nicht“, sagt Krohn. Leuchtende, unheimlich leere Augen auf Wärmebildkameras haben das Bild vom Wolf in unseren Köpfen und in unserer Zeit gezeichnet. Ein Video zeigt solche Kameraaufnahmen.

Stephan Reusses thermografische Aufnahmen von Wölfen sind in der Villa Rot zu sehen. Bild: Stephan Reusse

In der Ausstellung wimmelt es aber auch vor falschen Wölfen. Lionel Sabatté hat in seinem Werk den Schmutz der Zivilisation zusammengekehrt und daraus ein Abbild der Natur geschaffen – wortwörtlich. Aus dem Staub der Pariser Metro hat er einen lebensgroßen Staubwolf geformt. Geistreich, verblüffend und symbolkräftig. Wildheit und Zivilisation zu hinterfragen, das geht aber auch mit Humor und Provokation: Aus Hai- und Wolfszähnen formt Babette Boucher Schmuckketten und lässt ihre Großmutter als Fotomodel in die Kamera. Rotkäppchen lässt grüßen. Die Frage nach den großen Zähnen ist auf jeden Fall gewollt. Archaisch, gewitzt und auch gruselig findet Krohn diese Kunst.

Die Ausstellung in der Villa Rot zeigt Wolf und Wildnis

Zwischen Natur und Kultur spannt sich oft eine Kluft, ein widerborstiger Gegensatz und seit Anbruch der Moderne auch ein Verhältnis von Freund und Feind. Die Villa Rot zeigt nun Bilder, die den Spieß umdrehen und die Flinte auf den Kunstbetrachter richten. Eine Fotomontage von Shaarbek Amankul aus Kirgisien zeigt einen Jäger in einer Jurte, mit Fell vor den Füßen und Gewehr in der Hand. Nur: Der Kopf ist der eines Wolfs. Wer ist hier Jäger? Welchen Respekt schuldet der Mensch dem Jagdobjekt?

Die Dressur des Wolfs zeigt eine Video von Jonas Brinker: Eine echte Filmwölfin streunt vor einem grünen Filmset hin und her. Sie, die Wilde, ist Profi und bestens konditioniert: Sie hat gelernt, dass sie auf Kommando zu einem weißen Stein schlendern muss, der da vor einer grünen Leinwand liegt. Dann heult sie auf, als würde der Mond scheinen. Kinoreif. So wird das wilde Tier zum Fantasieprodukt. Mit dem „Greenscreen“ und ein wenig Filmzauber könnte man diese Szene in eine Stadt versetzen, in eine Wüste, auf den Mond. Der Mensch bestimmt es.

Stücke der Ausstellung (von links oben, im Uhrzeigersinn): Jonas Brinkers Video „Standing Still“, Malgosia Jankowskas „Blaue Hütte II“, Stephan Reusses thermografische Aufnahmen von Wölfen, Shaarbek Amankuls „My Brother is My Enemy“ Bild: Jonas Brinker

Eine anderes Video lässt den Wildbiologen Ulrich Wotschikowsky zu Wort kommen. Er hat Krohn inspiriert und sich mit ihr kurz vor seinem Tod im vergangenen Sommer unterhalten. Sie sind sich einig: Der Wolf ist weder Dämon noch Mensch. Er ist schützenswert und schlichtweg – natürlicher Teil der Natur. Wobei: Mensch und Wolf vereinen sich hier auch. Eine Porzellanskulptur zeigt ein Raubtier, das eine Frau innig umschlungen hält. Auch die Tusche-Bilder von Barbara Quandt zeigen ein freies Beisammen von Wolf und Frau, Weiblichkeit und Wildheit in Harmonie. Es wirkt fast wie eine Machtdemonstration.

Die Villa Rot in Burgrieden zeigt eine kraftvolle, wilde Ausstellung

Stücke der Ausstellung (von links oben, im Uhrzeigersinn): Jonas Brinkers Video „Standing Still“, Malgosia Jankowskas „Blaue Hütte II“, Stephan Reusses thermografische Aufnahmen von Wölfen, Shaarbek Amankuls „My Brother is My Enemy“ Bild: Malgosia jankowskas

Über das Mensch-Tier-Natur-Verhältnis fantasiert auch Nashun Nashunbatu aus der Mongolei in seinen Bildern: grüne, verschlungene Weiten, atemberaubend. Doch da ist auch eine Hyäne, die gelassen an einer Männergruppe vorbeischlendert. Ein Mensch versinkt daneben im grünen Boden und hält einen Schirm. Betrachtet man eben diese Rätselbilder, wird man im gleichen Moment von der Wildnis selbst beäugt. Sie sitzt dem Betrachter im Nacken. Auf der gegenüberliegenden Seite, im Halbrund eines Erkers, zeigen Bilder von Jarek Lustych einen Wald – und seine Bäume haben Augen. Silbern funkelnd starren sie aus dem Dunkeln heraus. Die Ausstellung wird düsterer und wilder, je weiter man in sie vordringt. So ist es gewollt, das ist der Pfad und das Konzept. Hinein in die Wildnis.

„Wald. Wolf. Wildnis.“ wird am Sonntag, 23. Februar, um 11 Uhr eröffnet. Am 14. und 15. März veranstaltet das Museum „Wolfstage“. Gisela Krohn führt durch die Ausstellung, zu Gast sind die Biologin Charlotte Kämpf und die Wolfsexpertin Gudrun Pflüger.

Lesen Sie auch: Wenn Gedanken gemütlich spazieren gehen: Axel Hackes Lesung im Roxy

Skandale hinter Klostermauern? Klostergeheimnissen: Wie lebten die Klarissen-Nonnen in Söflingen wirklich?

Das ist geboten beim Ulmer Zelt: Fatoni, Querbeat und Frank Turner: Vier neue Konzerte für das Ulmer Zelt

Sebastian Pufpaff im Roxy: Der Zyniker mit der guten Laune: Sebastian Pufpaffs Auftritt im Roxy