Neue Ausstellung beim Kunstverein: Ein farbenprächtiger Hauch von Walt Disney

Immer mal wieder blicken den Betrachter die Augen von Walt-Disney-Figuren aus den Werken von David Moses an. Seine Werke sind in der neuen Ausstellung des Kunstvereins Ulm zu sehen.

Die Ausstellung „Lullaby Land“ im Kunstverein Ulm zeigt Arbeiten des Berliner Künstlers David Moses. Aber auch Werke von einem seiner Verwandten kann man im Foyer finden.

Von Stefan Kümmritz

Auf den ersten Blick ist es einfach eine Schau mit beeindruckenden, farbenprächtigen Bildern, die der Kunstverein Ulm in seiner neuen Ausstellung „Lullaby Land“ präsentiert, deren Vernissage am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr stattfindet. Bei näherem Hinsehen erkennt der Besucher dann oft recht schnell, was den Berliner Künstler David Moses bei seiner Arbeit inspiriert, ja getrieben hat: größtenteils ganz kurze Szenen aus der Cartoon-Serie „Silly Symphonies“ von Walt Disney aus den Jahren 1929 bis 1939.

Und so zwinkern dem Gast schon einmal die lebhaften Augen von einer Ente Duck aus den teils groß-, teils kleinformatigen Bildern entgegen – mögen es die von Donald oder Dagobert, vielleicht auch die von Daisy sein. So kann man sich vorstellen, dass die Ausstellung auch bei jüngeren Leuten oder den Kindern, die kommende Woche im Schuhhaussaal einen Workshop zu den Bildern machen, gut ankommt. Schade, dass David Moses selbst nicht vor Ort sein kann, weil seine Frau in diesen Tagen Zwillinge erwartet.

Spannend ist auch, dass im Foyer ein paar Bilder von Heinz Manfred Moses zu sehen sind, dem Großvater von David Moses. Die beiden haben sich nicht mehr kennengelernt, aber der Enkel hat sich mit den Werken seines Großvaters, die den Namen „Der Balkon“ tragen und die Resignation einer Berliner Familie angesichts des Baus der Mauer zeigen, intensiv beschäftigt. 50 Jahre später hat David Moses die Druckgrafik seines Großvaters als Grundlage für einen Holzschnitt und eine Farbradierung genommen, die ebenfalls zu betrachten sind.

David Moses Werke sind im Kunstverein Ulm zu sehen

Die eigentliche Ausstellung von David Moses besteht aus der Verquickung von Zeichnen und Malen. Grundlage ist in der Regel mit Tusche und Acryl Gemaltes. Angereichert hat der Künstler dies mit Zeichnungen, die oft nur dünn durchschimmern, häufig Fragmente der Walt-Disney-Figuren zeigen, und ziemlich fett mit Pastellkreide aufgetragenen Formen. So schafft David Moses mit seiner Mischtechnik, mit Schablonen aufgetragenen Teilansichten – alles auf Papier, weil er von Ölbildern wegkommen wollte – Bilder, die ausdrucksstark sind und die Emotionen wiedergeben. 2017 hat der Berliner Künstler mit dieser Art von Bildern begonnen und was in dieser Zeit entstanden ist, darf als famos bezeichnet werden. David Moses nimmt eben häufig Szenen aus Walt-Disney-Filmen, analysiert diese gründlich, betrachtet die Emotionen der Trickfilm-Charaktere und bringt diese in seinen Bildern zur Geltung. Der Wechsel vom Abstrakten zum Konkreten lässt den Betrachter Bewegung erkennen, Bewegung in seinen Bildern.

„Das Material für seine Bilder der Reihe ,Silly Symphonies‘ stammt aus 75 Kurzfilmen“, erklärt Kunstvereins-Praktikantin Thea Stroh, die die Ausstellung zusammengestellt hat. „Die Idee zu seinen Bildern besteht darin, dass sich David Moses fragte, ob er die Quintessenz aus den Filmen so destillieren kann, dass man sie in den unbewegten Bildern wiedererkennt.“

Hinter den Namen der Werke von David Moses verbirgt sich ein bestimmter Code

Mitunter wird dies klar und deutlich, bei anderen Bildern muss der Besucher seiner Fantasie freien Lauf lassen. Denn aus den Titeln der Werke ergibt sich für Eingeweihte manches, aber nicht der Inhalt des Kunstwerks – denn die Titel bestehen nur aus Buchstaben und Zahlen. Ein Bild zum Beispiel hat den Titel „31MGM002M0106“. Die ersten Zahlen bedeuten, aus welchem Jahr der dem Bild zugrunde liegende Film stammt. Die drei folgenden Großbuchstaben stehen für den Titel des Films, die anschließenden drei Zahlen geben die Anzahl der Weiterbearbeitungen an, der Großbuchstabe danach steht für die Minutenanzahl im Film, die durch die letzten vier Zahlen bestimmt wird.

Anleihe nimmt David Moses immer wieder auch in der antiken Mythologie. So widmet sich eine Dreierserie, angelehnt an den Disney-Film „The Golden Touch“, der sich auf die Fabelgestalt König Midas (den es womöglich als echten König gab, so Thea Stroh) bezieht, diesem Herrscher, dem seine Gier nach Gold zum Verhängnis wurde. Oder der Künstler zeigt den aus Aesops Fabel stammenden Wettlauf zwischen Hase und Schildkröte – ganz auf seine Weise. Klar ist: Das Experiment von David Moses, Fragmente speziell aus Disney-Cartoons als Basis seiner Bilder zu nehmen, ist meist sehr gut gelungen.

„Lullaby Land“ ist von Sonntag, 14. Juli, bis Sonntag, 1. September, im Kunstverein Ulm zu sehen.

