vor 34 Min.

Neue Ausstellung im Heimatmuseum dreht sich um Schule

Eine Sonderausstellung im Heimatmuseum Pfuhl gibt Einblicke in vergangene Zeiten. Die Eröffnung ist am Sonntag, 27. Oktober.

Von Inge Pflüger

Geschichte und Geschichten ums Schulwesen können die Besucher des Heimatmuseums Pfuhl ab dem Wochenende erleben: „Aus der Schule geplaudert“ heißt die neue Sonderausstellung, die die Museumsfreunde Pfuhl am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr in dem ländlichen Ableger der städtischen Museen, eröffnen. Vereinsmitglied Annemarie Stumpp ist es dabei gelungen, einen Einblick ins längst vergangene ländliche Schulwesen zu geben. Zu erfahren ist etwa, dass die Schulmeister früher kaum etwas verdient haben und auf zusätzliche Einkünfte angewiesen waren – oft auch auf Kosten der Schüler, die meist nicht die ganze Schulzeit absolvieren konnten, sondern vorzeitig zu den Bauern als Arbeitskraft geschickt wurden.

Einst durfte der Lehrer auf dem Lande zinsfrei im Schul- oder Mesnerhaus wohnen und erhielt Sonderzulagen an Brennholz, „wenn er mit den Kindern fleißig ist“. Er war zusätzlich als Gemeindeschreiber, Hochzeitslader, Mesner oder Kantors tätig. Etliche Märker flossen auch in seine Tasche, wenn er mit ausgesuchten Schulbuben eigens Grabgesänge bei Beerdigungen zum Besten gab – die Buben indes gingen leer aus. Verdient hatte auch nebenbei seine ihm angetraute Frau meist als Handarbeitslehrerin, es wurde gestickt, genäht und gestrickt.

Ein Kapitel der Ausstellung ist dem Vesper- oder Pausenbrot gewidmet, das in Zeitungspapier oder Packpapier eingewickelt wurde und höchsten mit Schmalz oder Marmelade bestrichen waren. Und weshalb trugen die Mädchen einst Haarschleifen? Vorstellbar ist, dass es wohl die Mode der Zeit war oder es lag gar an den eitlen Mädchen, die sich anscheinend mit ihren bunten „Propellern“ noch hübscher sahen. Ihre Maschen im Haar waren mal weiß, rot oder blau, nicht aus Seide, aber glänzen mussten sie. Auf der heißen glatten Fläche einer Kaffeekanne wurden zerknittere Maschen flugs rundum glatt „gebügelt“. Zur damaligen Mädchenschönheit kam noch die gewickelte Haarrolle – wie das Prachtstück auf dem Kopf aussah, wird dem Besucher anhand von Fotos gezeigt.

Neue Ausstellung im Heimatmuseum Pfuhl eröffnet am Sonntag

Ebenso erfährt man, dass damals wie heute der ewige Kampf mit den Läusen aktuell war und was dagegen getan wurde. Zugleich erinnert die Ausstellungsgestalterin auch an jene Zeit, als der Schuljahresbeginn noch im Frühjahr war, dann aber auf den Herbst verlegt wurde und selbst die „Schulhölle“ und die heute verbotenen „Schulmeisterschläge“ gehören zur Sammlung. Schließlich ist eine Vitrine der Schulkleidung gewidmet: Traditionell trugen die Mädchen auf dem Lande immer Schürzen und in etlichen Regionen gab es für die Kinder auch Ärmelschoner, wie sie damals auch die Beamten in ihren Büros trugen.

Eine sehenswerte Ausstellung, in der es noch viel mehr zu entdecken gibt – wie etwa im Historischen Museumsstadel die auf Plakaten aufgezeigten Schulgeschichten, die Museumsmitglied Reinhard Raars recherchierte und auf Plakate druckte. Grundlage des umfangreichen schulischen Werkes, das Mediengestalter Raats für die Nachwelt zusammengetragen hat, ist der Sinnspruch des römischen Philsophen, Dramatikes, Naturforschers, Politikers und Schriftstellers Lucius Annaeus Seneca: „Non Scholae, sed Vitae Discimus“ – Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.

Die Werke reichen rund 20.000 Jahre bis zu den Felszeichnungen zurück, streifen das Mittelalter, den Buchdruck oder das Jahr 1806, als König Maximilian von Bayern das Schulrecht in Bayern einführte. Der Titel dieser Ausstellung lautet „Lernen. Macht. Schule“. Es geht darum, dass der Mensch nie auslernt.

Außerdem zeigt Raats die von Karl Salzmann aufgeschriebene schulische Pfuhler Geschichte in Wort und Bild exakt auf. Im Stadel werden schulische Geschichten zum Schmunzeln und zur Aufarbeitung im Gleichklang mit der Sonderausstellung im Erdgeschoss des Heimatmuseums gezeigt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen