Neue Baugebiet an der Leibi in Holzheim wird teurer und später fertig

Plus Die Bauwilligen im künftigen Wohngebiet an der Leibi in Holzheim müssen sich gedulden. Im Gemeinderat wurde jetzt der Zeitplan für das Vorhaben vorgestellt.

Von Willi Baur