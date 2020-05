Neue Dating-Show mit ehemaliger Miss Neu-Ulm: Wir haben mit Mona gesprochen

Plus Im TV lernt Mona Schafnitzl aus Mindelheim alte und junge Männer kennen. Ob die wahre Liebe für die Miss Neu-Ulm 2016 dabei ist?

Als Model ist Mona Schafnitzl auf vielen Casting-Portalen im Internet angemeldet. Eines Tages hat sie sich nach Jobangeboten umgeschaut und ist auf eine neue Show gestoßen. „Ich habe dieses Format gesehen und fand, dass es echt interessant klang. Das war aber bereits zwei Wochen vor Beginn der Show“, erzählt die 24-Jährige, die 2016 zur Miss Neu-Ulm gewählt wurde. Dann ging es ganz schnell. Nach einem persönlichen Kennenlernen hat sie die Zusage für die Teilnahme bekommen, ein paar Tage später ging es schon los.

Dating-Show mit älteren Kandidaten

Die Sendung heißt „M.O.M – Milf oder Missy“ und läuft ab Freitag, 8. Mai auf Joyn, einem Streaming-Angebot von ProSiebenSat.1 und Discovery. Hinter der etwas wirren Bezeichnung der Sendung, steckt ein Format, das etwas anders als die üblichen Dating-Formate wie beispielsweise „ Der Bachelor“ funktioniert. Bei „M.O.M.“ sind auch Frauen Ü40 und ein 57-jähriger Kandidat dabei. Milf bezeichnet – nett ausgedrückt – eine attraktive ältere Frau, in der Regel eine Mutter, mit der man(n) sich vergnügen möchte.

Was passiert, wenn unterschiedliche Generationen daten? Dieser Frage soll die neue Sendung nachgehen. Mona findet: „Das Alter spielt in der Liebe für mich keine Rolle. Es muss einfach passen. Klar, wenn einer 20 Jahre alt ist und der Partner 70, wäre das schon komisch.“ Sie selbst war einmal mit einem jüngeren Mann zusammen und hat schnell gemerkt, dass sie eher ältere Partner bevorzugt. „Wenn man die Reife von Männern und Frauen vergleicht, muss man bei Männern schon immer so zwei bis drei Jahre abziehen“, meint Mona und lacht.

Der Mann mit mehr Erfahrung, oder doch der Jüngere?

Zwei Männer standen ihr und den anderen Frauen in der Show zur Auswahl: Der Senior Felix (57 Jahre) und der Junior Marko (28 Jahre). „Das erste Aufeinandertreffen war sehr spannend“, erzählt Mona. „Wir Frauen haben uns untereinander echt gut verstanden.“ Es sei sehr spannend gewesen, wer an wem Interesse zeigte, meint die Mindelheimerin. Ihre eigene Entscheidung in der Show hat sie dann aber überrascht: „Im Voraus habe ich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Senior nehmen, weil der mehr Erfahrung hat.“ Aber dann habe ihr auch der 28-jährige Marko gefallen.

Mona Schafnitzl ist selten Single

Ob in dieser Sendung echte Gefühle entstehen können? „Als Außenstehender kann man nie beurteilen kann, was im Kopf oder im Herzen der anderen vorgeht. Ob echte Gefühle im Spiel sind, sieht man immer erst im Nachhinein“, sagt Schafnitzl. Wie ihr Beziehungsstatus aktuell aussieht, verrät sie nicht: „Eins kann ich aber sagen. Ich bin selten Single. Einfach weil ich ein sehr offener Mensch bin und gerne mein Leben mit jemandem teile.“ Ihre längste Beziehung hielt sechs Jahre. Im Moment lebt das Model und Tanztrainerin in Mindelheim, sie will aber bald in die Region Augsburg ziehen.

