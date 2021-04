Neue Drachenburg: Sind die neuen Wohnungen zu teuer für die Nutzerinnen?

Plus Einst wohnten in der Drachenburg nur alleinstehende berufstätige Frauen – künftig soll die Historie berücksichtigt werden. Doch sind die Wohnungen bezahlbar?

Die Bagger stehen schon bereit, die Drachenburg wird in den kommenden Tagen abgerissen. An der Stelle des einstigen Ulmer Wohnheims für alleinstehende berufstätige Frauen wird ein neues Gebäude errichtet, es soll an die Geschichte der Drachenburg anknüpfen. Doch neben dem Ärger um den Namen des neuen Hauses gibt es da noch ein Problem: Können die Frauen, für die die Wohnungen gedacht sind, dort überhaupt einziehen?

Bis zuletzt lebten ausschließlich Frauen in der sogenannten Drachenburg in der Beyerstraße 14 unweit des Ehinger Tors. Die städtische Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (UWS) hatte dieses Prinzip 1986 gemeinsam mit dem Gebäude vom Überparteilichen Frauenarbeitskreis Ulm übernommen. Im neuen Haus soll zumindest ein Teil der Wohnungen für Frauen reserviert bleiben - 40 Prozent hat die UWS bereits versprochen, das Frauenforum Ulm fordert 60 Prozent und wird dabei von Teilen des Gemeinderats unterstützt. "Das Thema ist noch nicht durch", gibt sich Grünen-Stadträtin Sigrid Räkel-Rehner im Gespräch mit unserer Redaktion überzeugt.

Drachenburg Ulm: Sind die Wohnungen zu teuer für bedürftige Rentnerinnen?

Räkel-Rehner ist auch Mitglied des Arbeitskreises Drachenburg, der die Neubaupläne der UWS mit Vorschlägen und Ideen begleitet. Der Arbeitskreis, berichtet Räkel-Rehner, habe anhand der Grundrisse nachgerechnet. Das Ergebnis: Die geplanten Wohnungen könnten ausgerechnet für eine zentrale Zielgruppe zu teuer sein.

Eine Idee der Planer und des Frauenforums ist es, dass allein lebende Seniorinnen mit kleinen Renten in die barrierefrei ausgebauten Zweizimmerwohnungen ziehen können. Wer wenig Geld hat, also beispielsweise diese Frauen, bekommt einen staatlichen Zuschuss. Der ist gedeckelt, das Jobcenter Ulm etwa hat eine Liste mit angemessenen Größen und Preisen veröffentlicht.

Wohnungen in der Weststadt sollen barrierefrei werden

Die Zweizimmerwohnungen in der neuen Drachenburg sind nach dem aktuellen Planungsstand 53 Quadratmeter groß. Bei einer laut Arbeitskreis Drachenburg für UWS-Neubauten realistischen Miete von mindestens sieben Euro pro Quadratmeter ist der Mietpreis dort aber höher als der staatliche Zuschuss, so das Ergebnis der Rechnung. "Die Rentnerinnen können dann da nicht einziehen, weil ihnen die Kosten der Unterkunft nicht übernommen werden", kritisiert Sigrid Räkel-Rehner. Zu diesem Ergebnis kommen nicht nur das Frauenforum, sondern auch die Gemeinderatsfraktionen der Grünen und von CDU/UfA.

Gibt es eine architektonische Lösung? In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Ende März sagte Baubürgermeister Tim von Winning: "Wenn eine Wohnung kleiner wird, wird eine andere größer und teurer." Zudem könne man kleinere Wohnungen nicht barrierefrei bauen. Und auf die Barrierefreiheit zu verzichten, halte er für falsch. Denn die Wohnungen sollten ja Ältere ansprechen. In der Sitzung verwies Grünen-Rätin Sigrid Räkel-Rehner aber auf kleinere und damit günstigere barrierefreie Wohnungen der Ulmer Heimstätte und fragte, warum das in der Beyerstraße 14 nicht möglich sei.

Niedrige Mieten: UWS soll Lösung für neue Drachenburg finden

UWS-Chef Frank Pinsler erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Wenn man auf dem weißen Papier plant, ist vieles einfach. Aber wir haben hier eine Baulücke und müssen mit den Rahmenbedingungen arbeiten." Die letzte Entscheidung bei der Größe sei aber noch nicht gefallen: "Wir versuchen, das zu optimieren. Am Ende geht es da oft um den Zehntelquadratmeter." Auch Michael Lott, einer von zwei Heimstätte-Vorständen, betont: "Wir kochen mit dem gleichen Wasser wie die UWS." Beide Gesellschaften, die regelmäßig zusammenarbeiten, wüssten um die Bedeutung der Wohnungsgrößen und achteten sorgfältig darauf, die besten Bedingungen zu erarbeiten.

"Es muss ein Weg gefunden werden", fordert Sigrid Räkel-Rehner. Etwa, indem die UWS den Preis pro Quadratmeter in der neuen Drachenburg senke und die fehlenden Kosten auf einem anderen Weg ausgleiche. Ob das gelingt? "Ich habe schon die Hoffnung, dass das noch klappt", sagt sie. Der Bauausschuss jedenfalls hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der für den Neubau notwendig ist, einstimmig beschlossen - verbunden mit der dringenden Bitte an die UWS, nach Möglichkeiten für einen günstigeren Mietpreis zu suchen. Deren Geschäftsführer Frank Pinsler will nichts versprechen: "Wir prüfen das derzeit", sagt er. Es gehe um Möglichkeiten der Finanzierung und der Förderung. Bis zum Sommer solle das Ergebnis feststehen.

28 neue Wohnungen in der Beyerstraße in Ulm

Die neue Drachenburg bekommt 28 Wohnungen sowie zwei weitere Cluster-Wohnungen für mehrere Personen und soll anders als das alte Gebäude bis an den Gehweg gebaut werden, diese Blockrandbebauung ist für die Weststadt typisch. Peter Rimmele, bei der Stadt Ulm für Städtebau und Baurecht zuständig, bezeichnete den Entwurf im Bauausschuss als "ein stattliches Haus" und "ein kleines Stück Stadtreparatur". Das künftige U-förmige Gebäude wird in Anlehnung an die älteren Bauten in der Umgebung ein geneigtes Dach bekommen. Die neue Drachenburg bekommt einen Innenhof und eine teils überdachte Dachterrasse zur Gemeinschaftsnutzung. Im Erdgeschoss soll eine Gastronomie bleiben, im Entwurf der Architekten ist ein Pizzaofen vorgesehen. Bis 2023 soll das neue Haus fertiggestellt sein, so der Plan der UWS.

