Neue Fahrpläne für Züge, Busse und Straßenbahnen

Busse und Straßenbahnen in Ulm und Neu-Ulm fahren ab 20. April wieder normal - mit zwei Ausnahmen. Bei der Bahn gibt es dagegen weiter Einschränkungen.

Weil die Schulen in Bayern ab dem 27. April und in Baden-Württemberg ab dem 4. Mai nur schrittweise öffnen, behält der Nahverkehrsverbund Ding nach eigenen Angaben zunächst den Ferien-Fahrplan bei. Busse und Tram der SWU Verkehr sind bereits von Montag, 20. April, an wieder nach dem normalen Fahrplan unterwegs – allerdings ohne Schülerverkehr.

Am Sonntag, 19. April endet der Schienen-Ersatzverkehr auf der Illertalbahn und dem Weißenhorner. Ab Montag verkehren tagsüber und abends wieder Züge. Nach 22 Uhr werden noch bis Sonntag, 3. Mai, Ersatzbusse eingesetzt. Das Bähnle verkehrt wie gewohnt nach regulärem Fahrplan im Stundentakt. Auf der Illertalbahn gibt es nur ein reduziertes Fahrplanangebot. Dabei entfallen die Regionalbahnen zwischen Ulm und Memmingen. Die RE-Züge halten in Senden, Vöhringen, Bellenberg, Altenstadt und Kellmünz. Die DB Regio Bayern kann noch keine Fahrplantabellen für die Illertalbahn zur Verfügung stellen und bittet deswegen darum, sich im Internet unter bahn.de oder in der App DB Navigator zu orientieren.

Landkreis Neu-Ulm/Ulm: Ersatzverkehr auf Illertalbahn und beim Bähnle nach Weißenhorn

Die Bus- und Straßenbahnlinien der SWU Verkehr fahren ab Montag, 20. April, wieder nach dem üblichen Fahrplan. Zusatzfahrzeuge für den Schülerverkehr und Nachtbusse entfallen – schließlich seien Schulen, Hochschulen, Bars und Diskotheken weiter geschlossen, begründet ein Unternehmenssprecher die Entscheidung. SWU-Verkehr-Chef André Dillmann bittet alle Fahrgäste, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. (az)

