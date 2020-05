vor 2 Min.

Neue Fenster für das Rathaus in Thalfingen

Im Sommer leiden die Mitarbeiter unter der Hitze in dem ehemaligen Schulgebäude. Das soll sich bald ändern

Von Andreas Brücken

Immer wieder sorgten die Renovierungs- und Brandschutzarbeiten am Rathaus in Thalfingen für hitzige Diskussionen im Elchinger Gemeinderat. Als zu teuer, überdimensioniert oder nicht nachvollziehbar kritisierten einige Mitglieder dort die Baumaßnahmen der vergangenen Jahre. Jüngst legte Bürgermeister Joachim Eisenkolb erneut eine Beschlussvorlage für Maßnahmen zum Klimaschutz am Rathaus auf den Ratstisch.

„Die bestehenden Fenster wurden im Jahr 1975 eingebaut und haben nach 45 Jahren die erwartbare Nutzungszeit erreicht“, erklärte der Rathauschef. Deshalb würden die Fenster den heute gültigen Energieeinsparverordnungen nicht entsprechen, sagte Eisenkolb weiter und ergänzte: „Die Dichtungen zerbröseln und Ersatzteile sind nicht mehr zu erhalten.“ Zudem sorge die Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten für sehr hohe Temperaturen in den Büroräumen. „Dieser Zustand ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht zu vertreten“, erklärte Eisenkolb. Sonnenschutzrollos und die Renovierung der Außenfassade sollen Abhilfe schaffen.

Verständnis und Unterstützung für dieses Anliegen bekam er von Bernd Schwerdtfeger (CSU), der als Dritter Bürgermeister aus eigener Erfahrung sprach: „Hier wird man in den Sommermonaten von der Hitze gebraten.“ Deshalb stellte sich Schwerdtfeger hinter den Antrag der Verwaltung, auch wenn er sich sonst an „so manche nette Diskussion um das Rathaus“ erinnern könne. Bei dem vorliegenden Antrag handle es sich jedoch nicht um eine Schönheitsreparatur, sondern um eine dringend notwendige Maßnahme, sagte Schwerdtfeger weiter. Karin Batke von der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft Elchingen sprach sich ebenfalls für die Maßnahme aus und erklärte, dass dies nicht als falsches Zeichen an die Bürger verstanden werden solle: „Es soll nicht heißen, dass überall gespart wird, nur nicht beim Rathaus“, sagte die Rätin und betonte, dass ihre Entscheidung der schwierigen Arbeitssituation in der Verwaltung geschuldet sei.

Anders äußerte sich ihr Parteikollege Matthias Bloching. Er wollte mit einer Entscheidung die Verwaltung über den Sommer in der Sonne stehen lassen und bis zum Herbst warten, wenn die Finanzlage der Gemeinde besser absehbar sei. Während der aktuellen Lage der Corona-Krise wolle er vorerst keine Zustimmung für die Klimaschutzmaßnahmen geben. Auch Bernd Hiller von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen zweifelte daran, dass eine Beschattung an der Ostseite des Rathauses sinnvoll sei. Zudem stellte er die Kostenberechnung der Verwaltung in Höhe von rund 100 000 Euro infrage. „Meiner Meinung nach werden wir mit mindestens 120 000 Euro rechnen müssen.“ Auch Hiller stimmte deshalb gegen die Beschlussvorlage der Verwaltung während sich alle weiteren Räte dafür aussprachen. Mit Blick auf die Historie des Rathauses und ehemaligem Schulgebäudes, das im Jahr 1878 erbaut wurde, sollen die einteiligen Fenster durch zweiflügelige Modelle ersetzt werden.

