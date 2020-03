vor 17 Min.

Neue High-Tech-Geräte in Neu-Ulm: Fortschritt für Krebspatienten

Medizinphysiker wie Dominik Orth haben in den vergangenen Tagen in der Strahlentherapie Neu-Ulm neue medizinische Geräte in Betrieb genommen.

Das Versorgungsunternehmen Radio-Log investiert drei Millionen in Strahlentherapie in Neu-Ulm. Die Behandlungen gehen derzeit unter besonderen Vorkehrungen weiter.

Es geht weiter – auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen erhalten Krebspatienten alle notwendigen Therapien. Und noch mehr: Die Strahlentherapie von Radio-Log im Neu-Ulmer Stadtteil Wiley erweitert ihr Behandlungsspektrum. Die Schritte dafür wurden in diesen Tagen getan: Ein Tieflader lieferte dort einen speziellen Planungs-Computertomographen (CT) an. Damit können die Mitarbeiter künftig die natürliche Atembewegung als zusätzliche, vierte Dimension mit einbeziehen. Das neue Hightech-Gerät arbeitet eng vernetzt mit dem eigentlichen Bestrahlungsgerät, das Radio-Log erst vor wenigen Monaten angeschafft hat.

In das neue Duo hat das medizinische Versorgungsunternehmen insgesamt drei Millionen Euro investiert. Davon profitieren gerade Menschen mit einem Tumor im Bereich des Brustraums. Die neue Technik verkürzt Behandlungssitzungen und sichert eine Präzision im Bereich eines Millimeterbruchteils. Der neue Planungs-CT wurde von IT-Spezialisten und Medizinphysikern bereits in die hochkomplexe Infrastruktur der Strahlentherapie eingebunden.

Die Therapien für Krebspatienten laufen wie gewohnt weiter

Dr. Katharina Barkhausen rechnet damit, dass die Mitarbeiter bis Ostern geschult sind und die atemgesteuerten Bestrahlungen nach den Feiertagen starten können. „Derweil führen wir die Therapien wie gewohnt weiter. Auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen arbeiten wir ganz normal – kein Patient mit Krebserkrankung muss warten“, unterstreicht sie. Wegen der Corona-Pandemie hat Radio-Log in allen seinen Praxen besondere Vorkehrungen für Hygiene und Betriebssicherheit getroffen.

Linearbeschleuniger arbeiten mit hochenergetischen Strahlen, die wichtige Helfer im Kampf gegen Krebserkrankungen sind. Etwa jeder zweite Tumorpatient wird im Lauf seiner Erkrankung bestrahlt. Für die Behandlung von Tumorpatienten wirken viele Behandler zusammen. Hier ist die Neu-Ulmer Strahlentherapie eng mit Krankenhäusern, Schwerpunktzentren und Ärzten in der Region vernetzt – genauso wie die Strahlentherapien von Radio-Log in fünf weiteren Städten in Bayern. Gemeinsames Ziel ist die bestmögliche heimat- und zeitnahe Versorgung von Krebspatienten in angenehmer Atmosphäre. (az)

