28.03.2020

Neue Hilfsangebote in der Corona-Krise

Viele Menschen wollen in Corona-Zeiten diejenigen unterstützen, die besonders gefährdet sind und Unterstützung brauchen. Wir sammeln diese Angebote und veröffentlichen sie regelmäßig

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis ist nach wie vor groß. Es gibt erneut weitere Hilfsangebote:

In der aktuellen Corona-Krise fühlen sich manche Menschen damit überfordert, daheim zu bleiben und auf Erlebnisse und Kontakte außerhalb der Wohnung zu verzichten. Die Gefahr, in eine psychische Krise zu stürzen, wird immer größer. Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung das sozial psychiatrische Hilfesystem genutzt haben, können die Angebote aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht mehr nutzen. Und auch Menschen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, wird in der wenigen freien Zeit, die sie haben, der Austausch und die Kontakte zu anderen Menschen fehlen, um wenigstens für kurze Zeit an etwas anderes denken zu können. Hier setzt die Selbsthilfeinitiative Rettungs-Ring für Ulm, Neu-Ulm und Umgebung an: Unter dem Motto „Betroffene helfen Betroffenen“ wurde innerhalb weniger Tage die Internetseite www.rettungs-ring.de erstellt. Hier wird es die Möglichkeit geben, sich mit Gleichgesinnten unter der Moderation von mit seelischen Krisen erfahrenen Menschen auszutauschen, sich beraten zu lassen oder seine Freizeit zu gestalten. Teilnehmen kann jeder, der sich momentan in einer psychischen Krise oder in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Jeder ist willkommen, egal ob eine psychische Erkrankung diagnostiziert ist oder nicht. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein betriebsbereites Smartphone, ein Tablet, ein Notebook oder ein PC mit Mikrofon und Lautsprecher sowie ein funktionierender Internetzugang. Sinnvoll, aber nicht notwendig ist eine Webcam. Für Menschen, die keine moderne Technik nutzen wollen oder können ist auch eine Einwahltelefonnummer vorgesehen. Das Angebot ist bereits gestartet. Ab Montag, 30. März, finden jeweils montags, mittwochs und freitags zwei Gesprächs-Ringe statt. Die Termine können auf www.rettungs-ring.de eingesehen werden. Zudem werden Menschen gesucht, die sich aktiv an dem Projekt beteiligen wollen. Sie erhalten von Isabell Schick, die unter anderem Leiterin der Selbsthilfegruppe Seelische Gesundheit ist, und ihrem Team kurzfristig ein Training. Zudem kann man spenden (LVPEBW e. V., Verwendungszweck: Rettungs-Ring, Kreissparkasse Rottweil, IBAN: DE14642500400000871284, BIC: SOLADES1RWL). Weitere Informationen gibt es per Mail an kontakt@rettungs-ring.de oder auch bei Isabell Schick unter Telefon 0731/71889960 sowie per E-Mail an isabell.schick@rettungs-ring.de.

Pragmatische Hilfe bietet die Lebenshilfe Donau-Iller während der Corona-Krise an. Damit Personen mit erhöhtem Risiko während der Hochphase der Ansteckungsgefahr nicht unter Menschen gehen müssen, können sie ihre Einkäufe ab sofort von den blauen E-Smarts der Lebenshilfe nach Hause liefern lassen. „Wir möchten in dieser Krise für die Bevölkerung da sein“, erläutert Vorstandsvorsitzender Jürgen Heinz. „Für gefährdete Personen bedeutet das Einkaufen ein Infektionsrisiko.“ Deshalb können – so unkompliziert wie möglich – telefonisch unter 0731/ 92268-222 Lebensmittel aus den Cap-Märkten in Jungingen und Neu-Ulm bestellt werden. Sie führen das Sortiment von Edeka. Der Transport an die Haustür ist für ältere und vorerkrankte Menschen kostenfrei und erfolgt umweltschonend mit dem Elektroauto. In Neu-Ulm werden derzeit auch Räumlichkeiten umgestaltet, um 15 Kurzzeitpflege-Plätze einzurichten für Menschen mit Behinderung, deren Angehörige ins Krankenhaus kommen. Mehr Infos zur Kurzzeitbetreuung gibt es unter 0731/92268402.

Die Nachbarschaftshilfe „Füreinander“ der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Holzheim bietet in Zusammenarbeit mit der Kommune einen Einkaufsservice an. Das Angebot richtet sich an alle, die ihre Erledigungen derzeit nicht selbst tätigen können, wie Risikogruppen oder Menschen in Quarantäne. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, kann sich bei Elisabeth Ruess (Telefon 07302/4765), bei Dorle Grail (Telefon 07302/6948) oder im Rathaus Holzheim (Telefon 07302/6383) melden. Außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses (Montag bis Donnerstag von jeweils 9 bis 12 Uhr) kann man auf den Anrufbeantworter sprechen.

Michaela Gabel aus Vöhringen bietet an, in Vöhringen für Bedürftige einzukaufen oder Besorgungen zu machen. Wer Hilfe bracht, kann sich bei ihr melden, entweder per E-Mail an michaela.gabel@web.de oder per Telefon unter 07306/952169. (az)

Gibt es in Ihrem Ort auch Nachbarschaftshilfen? Informationen über weitere Angebote sammelt die NUZ (E-Mail: redaktion@nuz.de). Wir ergänzen damit den umfassenden Artikel auf unserer Webseite (nuz.de/lokales) und veröffentlichen die neu gemeldeten Angebote auch in unserer Zeitung.

Themen folgen