17.09.2018

Neue Ideen für den Esstisch

Ulmer Aktionstag zum Thema Ernährung

Ulm Wer unter dem Motto „Ulm isst gut“ teure Spezialitäten oder ausgefallene Genüsse erwartete, wurde sicher enttäuscht. Doch kamen die Freunde von gutem Essen auf dem Grünen Hof vor dem Haus der Begegnung auch so auf ihre Kosten: Zum vierten Mal informierten hier Erzeuger, Fachleute, Schulen, Gastronomen und Händler aus der Region über ihre Angebote.

Die Mitglieder der Plattform gegen Lebensmittelverschwendung haben auch einen Informationsstand aufgebaut. Die mitgebrachten Karotten, Kartoffeln oder Birnen stehen jedoch nicht zum Verkauf, wie die Aktivistin Daniela Beckmann erklärt. Stattdessen verschenken sie die Lebensmittel, bevor sie im Müll landen. Foodsharing, also Nahrung teilen, lautet das Konzept der Initiative, die seit 2014 auch in Ulm tätig ist. Rund 50 Helfer holen bei Bäckern, Gaststätten oder Märkten überschüssige Lebensmittel ab, um sie auf einer Internetplattform zum Tausch anzubieten. Dabei wollen die Mitarbeiter nicht in Konkurrenz mit den Tafelläden treten, betont Beckmann: „Die überschüssigen Mengen sind so groß, dass auch die Tafeln nicht alles vergeben können.“ Die eingesammelten Lebensmittel können dann von jedem aus öffentlich zugänglichen Kühlschränken abgeholt werden. Standorte sind unter anderem an der Ulmer Uni oder dem Haus der Begegnung.

Weniger mit Lebensmitteln, sondern mit dem grundsätzlichen Verhalten der Gesellschaft, setzen sich dagegen die Mitglieder „Gutes Leben für alle!“ auseinander. Martin Hagen erklärt die Idee: „Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Verhalten soll belohnt werden.“ Schließlich sei es nicht richtig, wenn konventionelle Produkte oft billiger hergestellt und verkauft werden, während die ökologischen und gesellschaftlichen Folgen letztlich von der Gemeinschaft getragen werden sollen. Hier sollte der Gesetzgeber mit Steuern einlenken, sagt Hagen.

Damit liegt die Initiative ganz im Sinn der Veranstaltung: Die Vorsitzende des Vereins „Ulm isst gut“ erklärt, dass man mit der Aktion das Bewusstsein für regionale, nachhaltige und solidarische Ernährung stärken und zeigen wolle. (anbr)

