vor 36 Min.

Neue Krippe: Die Schneckengruppe ist bereits sehr gefragt

Die neue Krippe im Evangelischen Kinderhaus bringt Entlastung für Eltern in Leibi. Jetzt war dort Tag der offenen Tür.

Von Iris Goefsky

Einen Betreuungsplatz für ein Kleinkind zu finden ist schwer und die Nachfrage dementsprechend riesig – nicht nur in Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden wie Leibi. Dort gibt es seit einigen Monaten eine Krippe, die an den evangelischen Kindergarten angebaut wurde. „Evangelisches Kinderhaus Leibi“, nennt sich die Einrichtung und derzeit werden zwölf Kinder im Alter zwischen einem Jahr und drei Jahren in der Krippe betreut und 75 Buben und Mädchen in den Kindergartengruppen. Am Freitag gab es einen Tag der offenen Tür, und der Andrang war groß.

Viele Fragen zu der neuen Kinderkrippe in Leibi

Viele Eltern besuchten gemeinsam mit den Kleinen die Einrichtung, um sich zu erkundigen und die Räumlichkeiten anzusehen. Vor allem zu der neuen Kinderkrippe kamen viele Fragen auf. „Wie lange muss ich auf einen Platz warten?“ oder „Wie werden die Schlafenszeiten geregelt?“ Die „Schneckengruppe“, so wird die Krippengruppe genannt, ist mit ihren hellen und freundlichen Farben sofort ein Blickfang. Ein großer runder Teppich in der Mitte des Raumes lädt zum Spielen ein, es gibt viele kleine Spielecken, eine Küche, einen kleinkindgerechten Waschraum und einen Schlafraum mit kleinen Bettchen. Dort werden die Kleinen nach dem Mittagessen um 11.30 Uhr schlafen gelegt, der Raum kann verdunkelt werden und die Kinder dürfen ihr Kuscheltier mitbringen.

All diese Möglichkeiten konnten von den Eltern ausprobiert werden. Und der einjährige Kilian, der ab September ein Krippenkind sein wird, fand sofort Gefallen an dem kleinen Waschtisch. „Es scheint ihm bestens zu gefallen“, meinte seine Mutter, die froh ist, für ihren Sprößling einen Platz bekommen zu haben.

Der Kindergarten in Leibi wurde bereits 1989 gebaut

Carmen Brühl, Leiterin des Kinderhauses, sagte: „Der Kindergarten wurde 1989 gebaut, und nun wurde alles zeitgemäß um-und angebaut und dadurch konnten wir zwölf neue Plätze schaffen.“ Auch ihre Stellvertreterin Susanne Petrovic ist von dem Neubau begeistert und meinte: „Mit der neuen Krippe ist es zwar ein ganz anderer Ablauf wie zuvor, aber Kindergarten und Krippe sind getrennt und alles klappt bestens.“ Sie betonte auch, wie groß die Nachfrage seitens der Eltern sei und wies darauf hin, dass ein Krippenkind auch automatisch einen Kindergartenplatz bekommt. Diese Garantie erwies sich für viele Eltern als sehr beruhigend.