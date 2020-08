14:21 Uhr

Neue Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle Neu-Ulm: Das ändert sich

Die Kfz-Zulassungsstelle in Neu-Ulm ist während der Sommerferien am kommenden Dienstag ein letztes Mal durchgehend geöffnet. Was sich sonst noch ändert.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Neu-Ulm ist während der Sommerferien am kommenden Dienstag, 1. September, ein letztes Mal durchgehend von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 7. September gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten, teilt das Landratsamt mit.

„Mit dem weiteren Nachmittag wollten wir den Bürgerinnen und Bürgern in der Ferienzeit einen zusätzlichen Service bieten“, sagt stellvertretender Landrat Franz-Clemens Brechtel. „Die bisherigen verlängerten Öffnungszeiten an Dienstagen wurden aber nur mäßig angenommen.“ So kamen am 25. August nach 12.30 Uhr lediglich 24 Kunden zur Zulassungsstelle.

Das sind die neuen Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Neu-Ulm

Montag, 7.30 bis 12.30 Uhr;

Dienstag, 7.30 bis 16 Uhr (nur am kommenden Dienstag), danach ab 8. September dienstags 7.30 bis 12.30 Uhr;

Mittwoch, 7.30 bis 12.30 Uhr;

Donnerstag, 7.30 bis 17.30 Uhr (Annahmeschluss 17 Uhr);

Freitag, 7.30 bis 12.30 Uhr.

Die Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Illertissen: Montag bis Freitag, 8 bis 12.30 Uhr. (az)

