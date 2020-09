vor 18 Min.

Neue Regelung soll Schottergärten in Senden verbieten

Steingärten, ähnlich wie hier im Kreismustergarten Weißenhorn, sind in Senden nicht so gerne gesehen.

Plus Die Grünen-Fraktion Senden will mehr bepflanzte Gärten statt Kiesflächen. Eine Satzung soll die Grundlage schaffen.

Von Angela Häusler

Stein- und Schottergärten wollen die Sendener Grünen in der Illerstadt künftig nicht mehr so oft sehen. Sie beantragten am Dienstag im städtischen Bauausschuss, eine Satzung zu verabschieden, die solche Steinflächen verbietet. Auch meterhohe Grundstückszäune sind einigen Räten ein Dorn im Auge.

Auch Kies und Folien in Gärten sind nicht gern gesehen

Nach den Vorstellungen der Grünen-Fraktion solle die Satzung unter anderem verbieten, neu anzulegende Gärten und Vorgärten etwa mit Kies und Folien zu versiegeln. Unbebaute Flächen, Fassaden und auch größere Flachdächer sollen hingegen vermehrt begrünt werden. Es gehe darum, die ökologische Funktion von Vor- und Hausgärten zu erhalten, schreiben die Grünen.

Des Weiteren solle die gewünschte Satzung Bestimmungen zu Gartenzäunen enthalten: Einfriedungen hätten sich an den örtlichen Gegebenheiten zu orientieren, heißt es in dem Antrag, und dürften nicht wie Wände wirken. Außerdem fordern die Grünen mehr Holzzäune und ein Verbot von Einfriedungen aus Kunststoffplatten oder -matten. Den in den letzten Jahren immer häufiger beantragten, wandartigen Gartenzäunen möchte auch die Sendener SPD mit einer Satzung zu Leibe rücken. Sie fordert beispielsweise, dass Einfriedungen an öffentlichen Straßen maximal 1,20 Meter hoch sein und keine grellen Farben haben dürfen. Auch sollen sie offen gestaltet sein.

Nach der bayerischen Bauordnung müssen unbebaute Flächen begrünt werden

„Es gibt immer mehr Schottergärten in Senden und der Gesetzgeber gibt uns die Chance, das zu regulieren“, sagte Grünen-Fraktionschef Helmut Meisel, „die Auswüchse sind in Senden schon dramatisch.“ Der Vorschlag sei als Diskussionsgrundlage gedacht, so Fraktionskollegin Manuela Huber. Sie wies darauf hin, dass nach bayerischer Bauordnung schon jetzt unbebaute Flächen zu begrünen seien, „das ist offenbar vielen Leuten gar nicht bewusst“. Rathauschefin Claudia Schäfer-Rudolf hielt es für eine gute Idee, die Einfriedungs-Frage zu regeln, denn das Thema sei immer wieder in der Diskussion.

Den vorgelegten Satzungsentwurf der Grünen aber fand Theo Walder (CSU) wenig hilfreich: Er sei eine Überreglementierung, „das geht mir eigentlich zu weit“. Er wolle Eigentümern keine Vorschriften machen. Walder schlug vor, eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern aller Fraktionen zu bilden, die einen konsensfähigen Vorschlag entwickelt. Die Idee gefiel Bernd Bachmann (SPD): „Wir müssen auf jeden Fall definieren, in welche Richtung wir da gehen wollen“, sagte er.

Eine Satzung liefere die Grundlage, um Fehlentwicklungen zu verhindern und der „Einkerkerung“ entgegenzuwirken. Klar sei aber, dass solche Satzungen nur dort gelten sollen, wo es nicht schon einen Bebauungsplan gibt. Am Ende einigte sich der Ausschuss auf die Arbeitsgruppe, die ihren Vorschlag einbringen soll.

