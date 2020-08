vor 31 Min.

Neue Regelungen: So soll der Blaubeurer Ring jetzt sicherer werden

Am Blaubeurer-Tor-Ring gelten nun andere Zufahrten.

Plus Ein echtes Sorgenkind in der Ulmer Unfallstatistik ist der Blaubeurer Ring. Jetzt wurden erneut Änderungen vorgenommen, um die Zufahrt zu erleichtern.

Von Thomas Heckmann

Ein echtes Sorgenkind in der Ulmer Verkehrsunfallstatistik ist der Blaubeurer-Tor-Ring, an dem zahlreiche Unfälle verursacht werden. Neben den Unfällen im Ring durch Fehler beim Spurwechsel ist auch die Zufahrt aus Richtung Neu-Ulm einer der Unfallschwerpunkte. Mit den jetzigen Veränderungen soll es besser werden.

Durch eine „Stop“-Beschilderung hat die Stadt versucht, die Autofahrer zum Anhalten und zu mehr Aufmerksamkeit vor dem Einfahren zu bringen. Das hat zwar eine leichte Besserung gebracht, aber auch einen anderen Autofahrer-Fehler deutlicher gezeigt.

Zu viele Autofahrer haben die rechte Fahrspur der Zufahrt, die nur ein Rechtsabbiegen auf die Ludwig-Erhardt-Brücke erlaubt, als Bypass betrachtet, so wie er an allen drei anderen Ringzufahrten existiert. Dadurch kam es zu Auffahrunfällen in der Zufahrt, aber auch zu Zusammenstößen im Ring mit den bevorrechtigten Fahrzeugen, die bereits im Ring fahren.

Was sich die Verkehrsplaner der Stadt Ulm durch die Regelung am Blaubeurer Ring erhoffen

Versuchsweise wurde nun diese rechte Spur gesperrt und die bisherige mittlere Zufahrtsspur zu einer gemeinsamen Spur für Geradeaus und Rechts markiert. Damit wollen die Verkehrsplaner erreichen, dass man nicht mehr ungebremst rechts an wartenden Fahrzeugen vorbeiziehen kann und sich auf einer Tangentenspur fühlt.

In den kommenden zwei Jahren wird die Stadtverwaltung nicht nur wie bisher die Unfallzahlen und -ursachen dokumentieren, sondern man wird zusätzlich auch die Staulängen und Wartezeiten an der verengten Zufahrt analysieren, um die Unfallzahlen weiter zu senken.

Der aktuelle Rückstau ist hier sichtbar, eine städtische Kamera zeigt das Verkehrsgeschehen, das jede Minute automatisch aktualisiert wird.

