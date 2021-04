Neue Schilder für Unesco-Welterbe auf der Schwäbischen Alb aufgestellt

An den Autobahnen A7 und A8 weisen neue Schilder auf das UNESCO-Welterbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb" hin. Damit will man Besucher anlocken.

Das Unesco-Welterbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ ist nun für Reisende unübersehbar. Drei Hinweisschilder wurden laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Alb-Donau-Kreis an den Autobahnen A7 und A8 aufgestellt. Sie ergänzen die im vergangenen Herbst angebrachten Schilder im Ach- und Lonetal, und sollen Besuchern den Weg zu den Welterbehöhlen zeigen.

Vor 40.000 Jahren schufen Eiszeitkünstler auf der Schwäbischen Alb bei Ulm die ersten figürlichen Kunstwerke und Musikinstrumente der Menschheit. Nirgendwo auf der ganzen Welt wurden bisher ältere vergleichbare Relikte gefunden. Im Juli 2017 verlieh die UNESCO sechs Höhlen und den umliegenden Landschaften den Titel Unesco-Welterbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb".

Mammut, Löwenmensch und „Venus vom Hohle Fels“ weisen auf Eiszeithöhlen hin

An der A8 weist die "Venus vom Hohle Fels" Vorbeifahrende zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Merklingen nun auf das nahegelegene Unesco-Welterbe hin. Das "Mammut" begrüßt aus Süden kommende Autofahrer auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Langenau und Niederstotzingen. In der Gegenrichtung kündigt der "Löwenmensch" zwischen Giengen/Herbrechtingen und Niederstotzingen die Nähe zu "Höhlen und Eiszeitkunst" an. Die Hinweistafeln an der A7 mussten lediglich erneuert werden. Die Schilder, die bisher an den beiden Standorten angebracht waren, stammten noch aus der Zeit vor der Unesco-Anerkennung und wiesen noch nicht auf das Welterbe hin. An der A8 wurde vollkommen neues Schild errichtet.

Neue Schilder sollen Besucher zum Unesco-Welterbe bei Ulm locken

"Das Unesco-Welterbe wird durch die Beschilderung an den beiden Autobahnen weiter bekannt gemacht und in Wert gesetzt. Sobald touristische Besuche wieder möglich sind, hoffen wir, dass sich Vorbeifahrende aufgrund der Schilder zu einem spontanen oder späteren Besuch des Welterbes entscheiden", wird Peter Polta, Landrat des Landkreises Heidenheim und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung, in der Pressemitteilung zitiert. Die Autobahnbeschilderung wird gemeinsam durch den Alb-Donau-Kreis, den Landkreis Heidenheim und die Stadt Ulm finanziert. (AZ)

