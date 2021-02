19:02 Uhr

Neue Vorschriften wegen Vogelgrippe: So reagiert Bauernhof Frank in Pfuhl

Christian (rechts) und Johannes Frank wollen im Sommer den Hof in der Pfuhler Ortsmitte übernehmen.

Plus In Bayern gab es erste Fälle der Vogelgrippe. Im Kreis Neu-Ulm werden die Vorgaben verschärft. Was heißt das für kleine Betriebe wie den Bauernhof Frank in Pfuhl?

Von Michael Kroha

Die Vogelgrippe breitet sich in Europa und Deutschland immer weiter aus. In Bayern wurden bereits erste Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen. Vor diesem Hintergrund verschärft auch das Landratsamt Neu-Ulm, wie berichtet, ab diesem Samstag die Vorschriften für vor allem kleinere Geflügelhaltungen. Davon betroffen ist auch der Bauernhof Frank in Pfuhl. Welche Folgen hat das für den Familienbetrieb?

Wer mit dem Auto in den Neu-Ulmer Stadtteil hinein- oder auch herausfährt, hat die beiden mobilen Hühnerställe vermutlich schon öfters wahrgenommen. Im Herbst 2019 hat die Familie Frank mit dieser Art der Freilandhaltung von Legehennen begonnen. Nachts sind die Hühner im Stall, tagsüber werden die Klappen automatisch geöffnet - und die Tiere können ins Freie.

17 Bilder Bildergalerie: So wird auf dem Bauernhof Frank in Pfuhl gearbeitet Bild: Michael Kroha

Erst war es nur ein Stall, im vergangenen Frühjahr folgte der zweite. Bis zu 500 Hühner können die Franks so mittlerweile beherbergen. Das habe mehrere Vorteile, auch finanzielle: Die Anschaffungskosten (circa 40.000 Euro) sind geringer, als wenn man einen festen Stall bauen müsste. Die Legehennen hätten zudem mehr Bewegungsfreiheit. Das frische Gras sei noch dazu gut für die Eiqualität. Und weil der Stall auf dem Acker bewegt werden kann, wird der Kot der Hennen gleichmäßig verteilt und konzentriert sich so nicht auf einen Punkt, was eine größere Gefahr fürs Grundwasser darstellen würde. Das Ganze hat aber auch Marketingzwecke: Die Menschen und damit auch potenzielle Kunden haben die Tiere ständig im Blick.

Die neuen Vorschriften des Neu-Ulmer Landratsamtes bringen den Familienbetrieb zwar noch nicht in eine allzu große Bredouille. Eine sogenannte Aufstallung wurde zum Beispiel nicht angeordnet. Dies würde bedeuten, dass die Hühner den Stall nicht mehr verlassen dürften. Doch die Auflagen bedeuten Mehraufwand.

Vogelgrippe: Was die Geflügelhalter beachten müssen

Die Halter müssen gewährleisten, dass das Geflügel vor jeglichen externen Einflüssen geschützt ist. Weil normalerweise nur ein meterhoher Zaun die Hühner vor der Außenwelt schützt, planen die Franks ein Zelt vor dem Stall. So sollen die Tiere den Stall weiterhin verlassen können, ohne dass ein Wildvogel sich dazugesellen könnte. Notwendig ist aber unter anderem eine Hygieneschleuse für den Landwirt, wenn er den Stall betreten möchte: Schuhe desinfizieren, Overall an.

Die Franks nehmen die Situation zwar ernst, bleiben aber gelassen. Jedoch haben sie in naher Zukunft einiges vor. Christian Frank ist mit 32 Jahren der älteste Sohn von insgesamt sechs Kindern und wird Mitte des Jahres den Hof in der Schulstraße von seinen Eltern übernehmen. "Weil es Familientradition ist", sagt der hauptberufliche Unternehmensberater, womit er aber nur an drei Tagen der Woche beschäftigt ist. Die restliche Zeit widmet er dem Hof.

Video: Michael Kroha

Ähnlich auch die Situation bei seinem jüngeren Bruder Johannes. Der 27-Jährige ist Berufsfeuerwehrmann bei der Stadt Neu-Ulm. Wegen der dortigen 24-Stunden-Schichten hat er im Monat ausreichend Zeit, um sich auch um die Hühner und Kühe auf dem Hof zu kümmern. Denn die Franks merken: Die Nachfrage an Erzeugnissen aus der Nachbarschaft nimmt zu. Regional ist im Trend.

Neben Eiern, Nudeln, Heu und Stroh könnte es deshalb auch bald einen Zapfautomaten für die Milch der hofeigenen Kühe geben. In Planung ist auch, das Angebot um Pfuhler Fleisch zu erweitern. Den Anfang könnten die Legehennen machen, wenn sie zu Suppenhühnern verarbeitet werden. Wenn es nach den Vorstellungen von Christian Frank geht, könnten die aufgezogenen Rinder das Angebot erweitern. Der Plan hier: Die Tiere werden nicht mehr vom Ulmer Schlachthof, sondern von einem Metzger aus der Region verarbeitet – und werden dann über den Hof verkauft.

