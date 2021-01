vor 49 Min.

Neue Wohnungen am Safranberg Ulm: So sollen die Häuser später aussehen

Plus 37 neue Wohnungen sollen am Ulmer Safranberg entstehen. Kürzlich war Spatenstich. Neue Details zur Optik der neuen Häuser sind bekannt.

Von Oliver Helmstädter

In zwei Jahren sollen an der neu erschlossenen Sackgasse Breitensteinweg am Ulmer Safranberg vier Häuser mit insgesamt 37 Wohnungen und einer Ergotherapie-Praxis fertiggestellt sein. Kürzlich begannen die Arbeiten nahe der Alten Chirurgie mit dem symbolischen Spatenstich.

30 Prozent der Wohnungen werden, wie in Ulm vorgeschrieben, zu günstigen Preisen vermietet, es entstehen gleichermaßen Ein-Zimmer-Wohnungen und ein Penthouse mit Dachterrasse. Alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet, eine Betreuung durch das DRK für ältere Bewohner ist möglich. Zudem wird es zwei betreute Wohngemeinschaften der Bruderhaus-Diakonie geben.

So sollen die vier neuen Häuser am Safranberg in Ulm später aussehen. Bild: Visualisierung: Essinger Wohnbau/BSG Aufbau

Die Fassaden der vier Gebäude werden mit Echtholz verkleidet, im Umfeld der Häuser entstehen eine Streuobstwiese und ein Gemeinschaftsgarten mit Hochbeet. Ende Februar beginnt der Verkauf der Wohnungen bei den Bauträgern Essinger Wohnbau und BSG Aufbau.

