vor 20 Min.

Neuer Begegnungsort in alten Ulmer Gemäuern

Ein Haus in der Olgastraße, in dem früher das Landratsamt untergebracht war, hat jetzt viele Nutzer.

Von Dagmar Hub

Die Aufschrift „Bischof-Sproll-Haus“ in goldenen Buchstaben wurde gerade rechtzeitig in den roten Sandstein über dem alten Portal des repräsentativen Hauses Olgastraße 137 angebracht. Nach zwei Jahren Renovierung wird das Gebäude, das früher Bischof-Ketteler-Haus hieß, am 28. September eingeweiht. Das vierstöckige Haus, erbaut 1903, gehört der Diözese Rottenburg-Stuttgart; unter einem Dach finden sich künftig viele Einrichtungen der katholischen Kirche wie das Katholische Dekanat Ehingen-Ulm, die katholische Erwachsenenbildung, die Migrationsberatung der Caritas und die Familienhilfe. Der Namenswechsel vom Arbeiterbischof Wilhelm Emmanuel Ketteler zu Johannes Baptista Sproll, der einst in Ehingen-Kirchen Pfarrer war, geht auf den Umstand zurück, dass Sproll als Gegner des Nationalsozialismus 1938 aus seinem Dekanat vertrieben wurde ins bayerische Exil und 1945 in Ulm auf dem Platz neben dem jetzt nach ihm benannten Gebäude mit Jubel empfangen wurde. Sprolls Seligsprechung läuft.

Mehrere katholische Einrichtungen

Mehrere katholische Einrichtungen im Dekanat waren in der Vergangenheit beengt untergebracht. Nun stehen moderne Büros zur Verfügung: Das Gebäude wurde zu Gesamtkosten in Höhe von 4,568 Millionen Euro generalsaniert und mit neuer Elektrik und neuen Wasserleitungen versehen. Viel Historisches dagegen blieb - so zum Beispiel Parkettböden oder alte Holztüren, die nur neue Türklinken erhielten. Der Haupteingang wurde wieder an seine ursprüngliche Stelle zum prächtigen Sandsteinportal aus der Erbauerzeit zurückverlegt, das ebenso wie die Sandsteinstreifen um die Fenster und an den Kanten des Hauses renoviert wurde. Der Seiteneingang, der in der jüngeren Vergangenheit den Zugang zum Haus gewährte, bleibt allerdings offen und ist vor allem für Rollstuhlfahrer und für Personen mit Kinderwägen gedacht. Im Hof wurde ein neuer Anbau geschaffen. Dieser Kubus trägt die gleichen Farben wie das historische Gebäude und ist für Veranstaltungen, Vorträge und Tagungen gedacht.

Caritas Familienhilfe

Im Erdgeschoss ist die Caritas Familienhilfe untergebracht, die unter anderem ambulante Beratung bei häuslicher Gewalt und Schwangerschaftsberatung anbietet. Im ersten Stock befindet sich die Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte und die Sozial- und Arbeitslosenberatung der Caritas. Im zweiten Stock hat das katholische Dekanat Ehingen-Ulm seine Geschäftsstelle, ebenso die katholische Betriebsseelsorge und die katholische Erwachsenenbildung. Auch Dekan Ulrich Kloos wird hier sein Büro beziehen. Im dritten Obergeschoss befinden sich das Verwaltungszentrum der Gesamtkirchengemeinde und Kirchenpflege Ulm und Verwaltungsdienste für Ulm und den Alb-Donau-Kreis sowie die Dekanatsrechnungsführung. Unter dem Dach wird der Caritas-Bereich „Solidarität“ neu eröffnet, zudem werden dort die Leitung und Verwaltung der Caritas und die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller ihren Ort haben. Errichtet wurde das historische Gebäude an der Olgastraße als Oberamt, später befand sich hier das Ulmer Landratsamt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde es beschädigt, aber nicht zerstört. Beim Wiederaufbau wurde der Dachstuhl weniger aufwendig gestaltet, Fassadenschmuck wurde nicht wiederhergestellt. Repräsentativ zeigt sich das Gebäude nach der Renovierung jedoch in jedem Fall.

Am Samstag, 28. September wird das Bischof-Sproll-Haus um 14 Uhr offiziell mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Um 17.30 Uhr wird Bischof Gebhard Fürst das Haus segnen, ein Gottesdienst in St. Georg mit Gebhard Fürst, Ulrich Kloos und dem Diözesancaritasdirektor Oliver Merkelbach schließt sich um 18 Uhr an. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem ein Vortrag von Oliver Schütz übe die Geschichte des Hauses (um 14.30 Uhr), ein Vortrag von Wolfgang Steffel über Gelassenheit, Dank, Humor und Freude als Kennzeichen christlicher Glaubenslust (um 16.30 Uhr) und um 17 Uhr ein Vortrag von Andreas Mattenschlager von der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas über die Situation traumatisierter Flüchtlingskinder.