00:31 Uhr

Neuer Chef für das Amtsgericht

Wer auf Direktor Thomas Mayer folgt

Das Amtsgericht Neu-Ulm hat einen neuen obersten Richter: Am 1. Juli wird Alexander Kessler, 53 Jahre alt, seinen ersten Arbeitstag als Direktor antreten. Er folgt damit auf Thomas Mayer, der bereits am 1. Mai in den Ruhestand gegangen ist.

Der neue Amtsgerichtsdirektor hat in Augsburg Jura studiert und ist dort auch im Juni 1995 als Staatsanwalt in den bayerischen Justizdienst eingetreten. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Ermittlungsrichter und Familienrichter am Amtsgericht Landsberg am Lech kehrte Alexander Kessler im Mai 2003 als Staatsanwalt als Gruppenleiter zur Staatsanwaltschaft Augsburg zurück, wo er in der Folgezeit unter anderem für Korruptionsdelikte, politische Straftaten und Tötungsdelikte zuständig war. Im Juli 2008 wechselte Kessler als ständiger Vertreter des Direktors erneut an das Amtsgericht Landsberg, wo er bis zu seinem Amtsantritt in Neu-Ulm aktuell noch im Bereich des Strafrechts als Jugendrichter, sowie Vorsitzender des Schöffengerichts und des Jugendschöffengerichts tätig ist.

Alexander Kessler ist verheiratet und Vater von vier teilweise bereits erwachsenen Kindern. Zusammen mit seiner Familie wohnt er im Landkreis Augsburg und wird den Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz in der Schützenstraße mit dem Zug antreten.

Wie es in einer Mitteilung des Amtsgerichts heißt, will Kessler möglichst schnell einen persönlichen Kontakt zu sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort herstellen und sie kennenlernen. Er freut sich bereits sehr auf die reizvolle berufliche Herausforderung, die mit der Leitung des Amtsgerichts Neu-Ulm verbunden ist. Dort sind derzeit insgesamt rund 100 Richter, Beamte und Angestellte beschäftigt. Um eine Verwechslung zu vermeiden, darf es als einziges Gericht in Bayern als „bayerisches Amtsgericht“ firmieren. (az)

Themen folgen